ديمه كابيتال: الاستحواذ على محفظة عقارية في بريطانيا بقيمة 100 مليون إسترليني

أحمد فيصل القطامي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:25 30/09/2018 حدث بتاريخ: 11:43 30/09/2018

أعلنت شركة ديمه كابيتال للاستثمار التابعة لمجموعة الامتياز الاستثمارية الاستحواذ لصالح مجموعة من المستثمرين على محفظة عقارية في بريطانيا متخصصة في مجال المكاتب والمراكز الإدارية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني مواصلة استراتيجيتها بالاستثمار في أصول نوعية عالية القيمة محدودة المخاطر ومتوافقة مع أحكام الشريعة وذلك من خلال نظام استثمار جماعي أجنبي مرخص تسويقه من قبل هيئة أسواق المال بموجب القرار رقم 71 لسنة 2018 لإتاحة الفرصة لعملائها للاستفادة من العوائد المتوقعة والتزايد الكبير في قيمة الأصول في أسواق تتسم بالاستقرار والنمو.

وقال نائب رئيس أول ومدير إدارة علاقات العملاء أحمد فيصل القطامي في تصريح صحفي أن الشركة تتوقع للمحفظة إيرادات سنوية صافية بنسبة 8% على رأس المال المستثمر توزع بشكل شهري على المستثمرين، ومن المتوقع أن يحقق الاستثمار معدل عائد داخلي بنسبة 9% عند التخارج، مشيرًا إلى أن شركة ديمه كابيتال للاستثمار تعاونت مع شركة (BNP PARIBAS REAL ESTATE) الرائدة في مجال إدارة الأصول في أوروبا لتولي إدارة عقارات المحفظة المكونة من 5 عقارات لقطاع المكاتب والشركات، حيث تقع في مواقع حيوية واستراتيجية بالقرب مباشرة من مطار مانشستر وهيثرو ومحطات قطارات سريعة، علمًا بأن العقارات مؤجرة بنسبة 100% على 7 شركات كبرى وعلامات تجارية عالمية رائدة تعمل في قطاعات تشغيلية متنوعة مما يتوقع معه للمستثمرين عوائد دائمة التدفق وقيمة مضافة عالية للأصول عند التخارج.

وأضاف القطامي بأن الشركة ستواصل جهودها للاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية ضمن استراتيجية واضحة ومحددة لتحقيق قيمة مضافة على الأصول وتعزيز قيمة التدفقات النقدية والقيمة الرأسمالية عند التخارج وزيادة الأرباح والتوزيعات على المستثمرين، معتبرًا المحفظة العقارية الجديدة إضافة مهمة لتحقيق أهداف الشركة للتوسع بالأسواق الدولية من خلال فرص ومشاريع عقارية نوعية متميزة وفق النظام الأساسي لعمل الشركة القائم على المعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، منوهًا بخبرة فريق العمل الممتدة في الأسواق العالمية وتعاونهم المثمر مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين والشركات العالمية الكبرى الرائدة في مجال إدارة الأصول في مختلف القطاعات العقارية الحيوية.

وتعد شركة طيران الإمارات وريجيس وهاسبرو لألعاب الأطفال والترفيه وغيرها من أهم قائمة الشركات المستأجرة في المحفظة، كما أن جميع عقارات المحفظة في مدينة مانشستر تعتبر مراكز رئيسية للشركات المستأجرة، مما يؤكد على المعايير العالية التي ينتقي على أثرها الفريق الاستثماري في ديمه كابيتال الفرص المطروحة.

وتدير ديمه كابيتال محفظة استثمارية عقارية ضخمة ومتنوعة القطاعات والحجم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحرص على أن تكون العقارات مدرة للدخل، والتعاون مع شركاء استراتيجيين لتشغيلها وزيادة إيرادات التأجير وتعظيم قيمتها الرأسمالية، ومن ثم التخارج منها بعوائد إضافية تصب في مصلحة المستثمرين.

يذكر أن شركة ديمه كابيتال هي شركة تابعة لمجموعة الامتياز الاستثمارية، تأسست في عام 2007 وتمكنت من ترسيخ الدعائم الأساسية لنجاحها، ومواجهة التحديات المالية والإقليمية والعالمية من خلال فريق مهني متكامل من الكفاءات، وشبكة واسعة من العلاقات، إضافة إلى بنية تحتية تقنية. وتتميز الشركة بتوفير مجموعة من المنتجات والفرص الاستثمارية المميزة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.