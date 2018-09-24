"زين" تُوفّر iPhone XS وiPhone XS Max وApple Watch Series 4 (GPS) في 28 سبتمبر

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 10:57 24/09/2018 حدث بتاريخ: 11:14 24/09/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت أنها ستوفّر أحدث أجهزة الـ iPhone على الإطلاق، وهي iPhone XS وiPhone XS Max، بالإضافة إلى Apple Watch Series 4 (GPS)، والتي تم إعادة تصميمها مع قُدرات ثورية للتواصل واللياقة والصحة. يمكن للعملاء طلب iPhone XS وiPhone XS Max مُسبقاً وطلب Apple Watch Series 4 (GPS) ابتداءً من يوم الجمعة 21 سبتمبر من خلال kw.zain.com أو أفرع زين، وستكون جميع الأجهزة متوفرة ابتداءً من يوم الجمعة 28 سبتمبر. لكافة تفاصيل الأسعار، يرجى زيارة kw.zain.com.

يُعتبر جهازي iPhone XS وiPhone XS Max أحدث أجهزة الـ iPhone على الإطلاق، واللذان يقومان بإعادة تعريف الرؤية المُستقبلية للهاتف الذكي، حيث يتميزان بشاشاتي Super Retina مُذهلتين بحجم 5.8 إنش و6.5 إنش، واللتان تُقدّمان سطوع استثنائي ودرجات اللون الأسود الحقيقية مع مدى ديناميكي أكثر بنسبة 60 في المئة على صور الـ HDR، بالإضافة إلى نظام كاميرا مزدوج مُحسّن مع مميزات مُذهلة للصور ومقاطع الڤيديو، هذا إلى جانب شريحة A12 Bionic مع مُحرّك عصبي من الجيل الجديد، وميزة Face ID بسرعة أكبر، ومكبرات صوت بتقنية Stereo بنطاق أعرض، وبطارية بعمر أطول، ومقاومة للماء*، وزجاج يُعتبر الأكثر متانة في أي هاتف ذكي، ولون ذهبي جديد ينضم إلى اللونين الفضي والأسود، بالإضافة إلى تميزهما بتقنية LTE من فئة Gigabit لسرعات تحميل أكبر**، أما جهاز iPhone XS Max فيتميز بتقديم تجربة جديدة مع أكثر من 3 ملايين بكسل لمقاطع الڤيديو والأفلام والألعاب، وذلك من خلال أكبر شاشة على الإطلاق في أي جهاز iPhone من قبل. ويُقدّم الجهازين خاصية الشريحة المزدوجة Dual SIM إلى الـ iPhone من خلال استخدام شريحة النانو nano-SIM والشريحة الرقمية eSIM. ***

وبالإضافة إلى ذلك، فإن جهاز iPhone XR، الذي يُقدّم أحدث ابتكارات الـ iPhone لأشخاص أكثر، سيكون متوفراً للطلب المسبق في زين في 19 أكتوبر 2018. يتميز iPhone XR بتصميم من الزجاج والألمنيوم بشاشة Liquid Retina تملأ الجهاز بأكمله بمقاس 6.1 إنش، وهي الشاشة التي تُعتبر ألونها الأكثر دقّة في صناعة الهواتف الذكية، وهي تدعم الألوان العريضة وتقنية True Tone لأفضل تجربة رؤية طبيعية. ويتميز iPhone XR بشريحة A12 Bionic مع مُحرّك عصبي من الجيل الجديد، ونظام كاميرا بتقنية TrueDepth، وميزة Face ID بسرعة أكبر، ونظام كاميرا متطور يتمكن من التصوير بنمط "بورتريه" من خلال عدسة واحدة، وتقنية LTE Advanced لسرعات تحميل أسرع، ويتوفر الجهاز بـ 6 ألوان جميلة.

وتم إعادة تصميم وإعادة هندسة Apple Watch Series 4 لمساعدة المستخدمين على البقاء على تواصل وأن يكونوا أكثر نشاطاً ولمراقبة صحّتهم بطرق جديدة، حيث تتميز بشاشة أكبر بنسبة 30 في المئة، وتصميم أصغر وأكثر نحافة، وواجهة مستخدم جديدة مع معلومات أكثر وتفاصيل غنية أكثر، وتُقدّم Apple Watch Series 4 من خلال نظام التشغيل watchOS 5 مميزات حديثة للنشاط البدني والتواصل، بالإضافة إلى قدرات صحّية ثورية تتضمن جهاز قياس التسارع من الجيل الجديد وجهاز تحديد الاتجاه اللذان بإمكانهما رصد حالات السقوط القوية.