بورصة الكويت: اكتمال المرحلة الأولى من الإدراج في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة

بورصة الكويت

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:41 20/09/2018 حدث بتاريخ: 13:42 20/09/2018

أعلنت شركة بورصة الكويت عن انضمامها لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة ويتم ذلك على مرحلتين بحيث سَتُمنح الأسهم الكويتية المنظمة الى المؤشر، الجزء الأول من وزنها في خلال الأيام القليلة القادمة ، و الجزء الآخر في ديسمبر القادم من هذا العام.

يشير هذا الانضمام إلى تزايد ثقة المستثمرين في السوق الكويتي، كما يُبيّن التطبيق السريع والناجح للإصلاحات و التطورات الواسعة النطاق والتي عززت إمكانية وصول المستثمرين الدوليين إلى بورصة الكويت. حيث يتطلب جذب رأس المال الأجنبي بلا شك جهوداً هائلة من أي سوق ناشئة.

ومن المتوقع أن يؤدي إدراج المؤشر إلى تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية، مما سيعزز دعم السيولة في سوق رأس المال المحلي، ويسهم في زيادة توازن حالة الأسواق واستقرارها.

لقد قامت بورصة الكويت بعدد من الأنشطة و المبادرات المصممة خصيصاً لتمهيد الطريق: حيث أن تطوير البنية التحتية التي انجزتها البورصة ، و انجاز مرحلتي تطوير السوق وطرح قواعد الإدراج و التداول التي أصدرتها وفق المعايير العالمية، والعمل على تعزيز الشفافية والافصاح، وتعديل االمؤشرات الوزنية وتسهيل الاجراءات، كل ذلك ساهم بشكل كبير في استيفاء الشروط المطلوبة لترقية السوق ، ويتطلب ذلك تثقيف المستثمرين الدوليين حول الفرص الجاذبة في البلاد، هذا وقد شاركت بورصة الكويت في عدة حملات ترويجية للمستثمرين العالميين والتي شهدت اهتماماً كبيراً من طرف المستثمرين المؤسسيّين بشكل خاص.

سيساهم التطور المتواصل والسريع الذي أنجزته بورصة الكويت منذ خصخصتها في ضخ سيولة جديدة في السوق. ومن المتوقع أن يكون لتطور البورصة آثار هامة تنعكس ايجابا على الاقتصاد الكويتي ويخدم رؤية دولة الكويت بتحولها إلى مركز إقليمي رائد بحلول عام 2035 .