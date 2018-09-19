"زين" تُشارك في مُلتقى الثقافة الرقمية الثاني

جانب من تكريم زين على مشاركتها في المنتدى

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:19 19/09/2018 حدث بتاريخ: 12:11 19/09/2018

شاركت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت في جلسة نقاشية على هامش مُلتقى الثقافة الرقمية الثاني وقصص النجاح المحلّية، والذي نظّمته مُسرّعة "همّة تك" بالتعاون مع شركة "جارتنر" العالمية في غُرفة تجارة وصناعة الكويت.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في الدورة الثانية لهذا الحدث مُمثّلةً بالرئيس التنفيذي للشؤون التجارية مشعل الكندري، حيث شهدت الجلسة الحوارية حضور مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات المحلّية التي مثّلت مُختلف القطاعات، بالإضافة إلى تواجد مديري إدارات الأبحاث في شركة "جارتنر" العالمية جيم ديڤس وأدريان ليي، واللذان شاركا في الجلسة النقاشية التي جاءت تحت عنوان "دور الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي في تطوير قطاع تجربة العميل".

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في زين الكويت مشعل الكندري خلال مُشاركته في الجلسة النقاشية " توظيف حلول التحوّل الرقمي الحديثة وعلى وجه الخصوص حلول الذكاء الاصطناعي باتت ضرورية للمُضي قُدماً في تطوير قطاع تجربة العميل وتجاوز التحديات التي تواجهه، وهذا لا يقتصر على صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فحسب بل يمتد لجميع الصناعات الأخرى أيضاً ".

وأوضح الكندري " إن أبرز ما تُضيفه حلول الذكاء الاصطناعي إلى قطاع تجربة العميل هو عامل السرعة، والذي قد تتفوق فيه الآلة على العنصر البشري، فكُلّما استجبنا لحاجات العميل في وقت أقل ومن غير التضحية بالجودة المُقدّمة، كُلّما ازدادت مُعدلات رضا العملاء وبالتالي تحسّن تجربة العميل بشكل عام ".

وأضاف الكندري قائلا " حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة تتميز بالقدرة على معرفة احتياجات العميل وتفهّم مطالبه وتوقعاته مع تقديم الخدمات المُصممة خصيصاً له في الوقت نفسه، وهذا يأتي مع الرصد الصحيح والدقيق لاحتياجاته واختياراته لخدمته بشكل أفضل وأسرع في المستقبل، وهذا بدوره سيُقدّم مفهوماً ثورياً في مجال تجربة العميل، حيث سيفتح آفاقاً جديدة أمام الأدوات التي تُقدّم فيها الشركات خدماتها للعملاء".

وأشار الكندري إلى أن حلول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتطبيقها لتحسين تجربة العميل تعتبر على رأس أولويات زين في الوقت الحاضر، حيث تمر الشركة في مرحلة التحضير للعديد من الخدمات والحلول الذكية التي ستقوم بطرحها قريباً لمجاراة المتغيرات السريعة التي تطرأ على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم، والتي تأمل أن تضع السوق الكويتية في مقدمة الدول التي تواكب طفرات التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن زين تسعى إلى أن تلعب دوراً حاسما كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية في الأسواق، وذلك بتزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال، وحتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، تعمل الشركة على الرصد الصحيح والدقيق لاحتياجات عملائها، مشيرة إلى أنها مستعدة لطرح الجديد دائما من الخدمات التي تصل إلى مستوى طموحات عملائها بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجالات التكنولوجية.