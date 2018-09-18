"زين" أفضل علامة تجارية في الشرق الأوسط عن العام 2018

الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة زين دنكن هوارد يستلم الجائزة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:46 18/09/2018 حدث بتاريخ: 14:09 18/09/2018

حصدت مجموعة زين جائزة " أفضل علامة تجارية " في قطاع الاتصالات في أسواق الشرق الأوسط خلال مراسم حفل توزيع جوائز تليكوم وورلد للعام 2018 الذي استضافته دبي مؤخرا، وهو التتويج الخامس على التوالي لعلامتها التجارية في هذا الحدث الإقليمي.

وذكرت زين التي تملك وتدير ثمان شبكات اتصالات متطورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن لجنة التحكيم التي شكّلتها مؤسسة "terrapin" المسؤولة عن تنظيم فعاليات المؤتمر السنوي لجوائز تيليكوم وورلد منحتها الجائزة تقديرا للنجاح المتواصل الذي تحققه العلامة التجارية "زين" في أسواقها، والذي جاء مدفوعا بالتطورات الملموسة التي تحققها مبادراتها في مجالات الابتكار الرقمي.

وأوضحت المجموعة أنها واصلت تنفيذ مشاريعها في تحديث وتطوير الشبكات، وتعزيز مبادراتها في مجالات الابتكارات التكنولوجية، وهو ما عزز جهودها في تحسين تجربة العملاء، كما أنها دفعت بجهودها في تكثيف حملاتها التسويقية المبتكرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى سلسلة المبادرات التي نفذتها خلال هذه الفترة في مجالات الاستدامة على مستوى أسواق الشرق الأوسط في القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية.

وأفادت أن فعاليات المؤتمر السنوي لجوائز تيليكوم وورلد تجمع كبرى المؤسسات والشركات الإقليمية والدولية، حيث تركز على الأداء المتميز في المجالات الرئيسية في صناعة الاتصالات، والإسهامات الحيوية التي يقدمها اللاعبون الرئيسيون في هذه الصناعة على مستوى أسواق المنطقة.

الجدير بالذكر أنه وبعد مرور عشر سنوات على إطلاقها، شهدت علامة زين التجارية تحديثا في التصميم، وبينما خدمت العلامة التجارية زين بشكل مميز عملائها على مدار هذه السنوات، فإن ذلك التحديث جاء ليعكس ديناميكية العالم من حولها، كما أنه يعكس تفاصيل رحلة طموحاتها المتعلقة باستراتيجية نمط الحياة الرقمي.

وإذ تتحرك زين بثقة وثبات نحو بناء عالمها الرقمي الخاص بها، فإنها تستثمر بكثافة في الترويج لعلامتها التجارية، وفي خدماتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بما يسهم في زيادة مستويات الولاء بين العملاء بالإضافة إلى اجتذاب عملاء جدد، ومنذ أن تم استحداثها وطرحها في العام 2007، ظلت العلامة التجارية زين مُعترفا بها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها أفضل علامة تجارية في مجال صناعة الاتصالات في مناسبات عديدة من جانب مؤسسات إقليمية ودولية متنوعة، وهذا الأمر استمر خلال العام 2018، وللعام الخامس على التوالي يقع الاختيار على علامة زين التجارية للفوز بلقب "أفضل علامة تجارية للاتصالات في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز مؤسسة تيليكوم وورلد.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة زين دنكن هوارد " وأوضح قائلا " تطمح زين بأن تفتح علامتها التجارية آفاقا جديدة من الفرص لعملائها، والمساعدة في تحويل المجتمعات إلى تبني أساليب الحياة الرقمية، وربطهم بالفرص التي من الممكن أن توفرها الخدمات الرقمية ".

وأضاف هوارد قائلا " هذه التوجهات الاستراتيجية ستساعدنا في دفع الطلب على محفظة خدماتنا، وتعزيز ولاء العملاء، وبفضل هذا التركيز والتوجه، فإننا لدينا تفاؤل كبير بالفرص التي تنتظرنا، وبقدرتنا على تعزيز مكانتنا في أسواق المنطقة، وتقديم أفضل تجربة عملاء على الإطلاق".

وكانت مجموعة زين وجهت تركيزها على تعزيز وتطوير شبكاتها لتقديم أفضل التقنيات والخدمات الرقمية، حيث استثمرت "زين" في توسيع وتحديث شبكات الجيل الثالث، وشبكات الجيل الرابع LTE، وفي وقت سابق من هذا العام، أبدت زين دعمها لمجالات الابتكار الرقمي في المنطقة باعتبارها الراعي الرئيسي لمنافسات منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، وهو الحدث الذي يدعم توليد الأفكار الناشئة في البلدان العربية.

كما تقوم زين برعاية سلسلة واسعة من المبادرات الرقمية والمشاريع الناشئة، حيث افتتحت مؤخراً مركز زين للإبداع (ZINC) في مقرها الرئيسي، وهو عبارة عن منصة تجمع مبادرات ريادة الأعمال، وتعزيز روح العمل المشترك للشركات الناشئة في دولة الكويت، بهدف تمكين وبناء قدرات رواد الأعمال، واحتضان وتسريع الأعمال لأصحاب المشاريع الناشئة.

الجدير بالذكر أن إجمالي متابعي مجموعة زين وشركاتها التابعة على شبكات التواصل الاجتماعي ارتفع عن العام الماضي بنسبة 20٪، فقاعدة متابعيها على فيس بوك تتعدى الـ 10 ملايين متابع، وأكثر من 7 ملايين متابع عبر تويتر، وأكثر من 1.3 مليون عبر تطبيق انستغرام، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، شهدت قنوات المجموعة على YouTube أكثر من 250 مليون مشاهدة، كما تنشط زين على على شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل سناب شات، و LinkedIn.