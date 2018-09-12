بورصة الكويت تطلق "بورصة أكاديمي" قريبًا

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:58 12/09/2018 حدث بتاريخ: 12:58 12/09/2018

أعلنت بورصة الكويت اليوم عن قرب إطلاقها لبوابة تعليمية رقمية مجانية جديدة تحت مسمى "بورصة أكاديمي"، بهدف تعزيز مبادئ وأسس المعرفة المالية بين المستثمرين الجدد والمحترفين.

ويعد الهدف من إطلاق "بورصة أكاديمي" هو أن تصبح مصدر موثوق للمعلومات، ومتاح للمقبلين على الاستثمار من أجل مساعدتهم على اتخاذ قرارات سليمة وتفادي المخاطر، وستقدم بورصة أكاديمي معلومات مفيدة حول استراتيجيات الاستثمار وطرق تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة. وستضم أيضاً شرح لمفاهيم مالية متعددة يستفيد منها المبتدئين، وتشمل قائمة بالأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق وتقديم توجيهات بشأن التخطيط المالي.

وتقدم المنصة التعليمية الالكترونية نظام تداول افتراضي، يتيح للمستخدمين فرصة تعلم تقنيات التداول بشكل واقعي، مع مراعاة تبسيط بعض المواد المقدمة من خلال فيديوهات وصور ورسوم بيانية وعروض توضيحية متعددة، علماً بأن نظام التداول الإفتراضي يعكس حالة السوق الفعلية من حيث سعر السهم ووضع السوق بشكل عام.

ومع بوابتها التعليمية الجديدة، تهدف بورصة الكويت سد الفجوة المعرفية في التداول والخبرة بالشؤون المالية، والتي تعد أحد العوامل الرئيسية التي تدفع المستثمرين الأفراد إلى المشاركة في سوق رأس المال. وستعمل الأكاديمية كمصدر موثوق للمعلومات حيث يمكن للأعضاء الوصول إلى أحدث الأدوات والموارد.

لمزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى أكاديمية بورصة الكويت الإلكترونية، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.boursakuwait.com.kw.