هبوط مؤشرات الأسهم السعودية بسبب تراجع الأسواق الناشئة

صورة أرشيفية لمتداول في هيئة السوق المالية السعودية

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 19:44 05/09/2018 حدث بتاريخ: 19:44 05/09/2018

هبطت مؤشرات الأسهم في البورصة السعودية الأربعاء اثر مخاوف المستثمرين جراء تراجع الاسواق الناشئة، وتاثير ذلك على المملكة الغنية بالنفط.

وتراجع المؤشر العام السعودي نحو 3,1% في أدنى مستوى منذ خمسة أشهر ليغلق عند مستوى 7,719 نقطة، وقد تعافى جزئيا من خسائر عند تراجعه في وقت مبكر نحو 4,5%.

وأنتهت تعاملات الأربعاء باللون الأحمر لكافة القطاعات ال 15، بما في ذلك عملاق البتروكيماويات السعودي سابك الذي انخفضت اسهمه بنسبة 4,44%.

وقال محمد زيدان، من شركة "ثينك ماركتس" ومقرها دبي لوكالة فرانس برس ان "السوق السعودي تأثر بالتباطؤ في الأسواق الناشئة الرئيسية، وأصبح التجار قلقون من ان تضرب هذه النزعة المملكة".

وأضاف "هناك أيضا مخاوف من ان يتأثر الاقتصاد السعودي والاقتصادات الاخرى في الخليج من احتمال اندلاع حرب تجارية عالمية".

وتأثرت أسواق اخرى بالمنطقة، وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 1,1% بينما انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0,7%.

والسوق المالية السعودية هي الاكبر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بقيمة تبلغ نحو 500 مليار دولار اميركي.