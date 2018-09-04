بورصة الكويت تناقش المستجدات المتعلقة بتطوير السوق مع الشركات الاستثمارية

جانب من الاجتماع

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:18 04/09/2018 حدث بتاريخ: 16:18 04/09/2018

قامت بورصة الكويت مؤخراً بعقد اجتماعاً تعريفياً مع 18 شركة استثمارية لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتطوير السوق وطرح بعض الخطط المستقبلية وخطط تطوير السوق القادمة.

هذا وقد تضمن الاجتماع مناقشة بعض الأدوات الاستثمارية الجديدة العقارية و المالية التي ترغب بورصة الكويت بطرحها في المستقبل القريب على سبيل المثال وليس الحصر ، الصناديق العقارية المدرة للدخل ( REITS) و موضوع اقراض واقتراض الاسهم و البيع على المكشوف للمتعاملين في السوق، ومبادلة الأسهم ، و تداول الإغلاق ، و تطرق النقاش إلى إضافة مزايا جديدة لصانع السوق و إيضاحات تخص قواعد الإدراج و مؤتمر المحللين و تحسينات في الصفقات الخاصة ، كما تم مناقشة الحضور بتوصية مجلس إدارة شركة بورصة الكويت بتمديد الفترة الانتقالية بالنسبة للأسهم التي ستنضم إلى سوق المزادات لسنة إضافية تنتهي في 31/12/2019 ، والتغيير المزمع عن مسمى سوق المزادات . ويرجع ذلك إلى التأخر الذي حصل في انطلاق مشروع تقسيم السوق و عدم توافر صانع سوق للأسهم المقرر انضمامها لسوق المزادات.

وقد تم فتح باب النقاش للحضور حول ما تم شرحه خلال العرض التقديمي، وقام فريق البورصة باستقبال كافة الآراء والمقترحات لعدد من الموضوعات والرد على استفسارات الحضور .

وقد رحبت الشركات الاستثمارية التي حضرت اللقاء بالمبادرات التي عرضتها بورصة الكويت باعتبارها تصب في صالح المستثمر المؤسسي والفردي وتضع بورصة الكويت على خارطة الاستثمار الإقليمي والدولي. وقد شجعت هذه الجهات بورصة الكويت بالمضي نحو استكمال مراحل تطوير السوق بما يعود بالفائدة على المتداولين والمشاركين فيه بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.

ويعد هذا الاجتماع واحداً من سلسلة الاجتماعات التي تسعى بورصة الكويت جاهدة لإقامتها إيماناً منها بانتهاج مبدأ التواصل والشفافية وتقديم خدمات ومنتجات ذات مستوى عالمي.

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