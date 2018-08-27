"زين" الشريك الاستراتيجي لحملة "عيالنا بعيونا" التوعوية

العميد الكندري والمقدم بوصليب مع مسؤولي زين في المعرض

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:41 27/08/2018 حدث بتاريخ: 12:41 27/08/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن شراكتها الاستراتيجية لحملة "عيالنا بعيونا" التوعوية المرورية، والتي تضم العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية التي ستمتد على مدار العام الدراسي الجديد بالشراكة مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في فعاليات حفل افتتاح المعرض المُصاحب للحملة، والذي أُقيم في مجمع الأڤنيوز بحضور مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة العميد توحيد الكندري ومدير إدارة الإعلام الأمني المقدم ناصر بوصليب، بالإضافة إلى حضور مسؤولي زين ومجموعة من قياديي وممثلي وزارة الداخلية.

وأوضحت زين أن شراكتها الاستراتيجية لهذه الحملة التوعوية أتت تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي تحرص من خلالها على تجديد تعاونها مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة الداخلية، وذلك لتبنّي مختلف المبادرات والمشاريع التي تخدم المجتمع وتساهم في نماء المجتمع.

وبينت الشركة أن دعمها لبرنامج حملة "عيالنا بعيونا" التوعوية سيستمر على مدار العام الدراسي الجديد 2018-2019، حيث تهدف الحملة إلى غرس المفاهيم المرورية والأمنية في نفوس الطلبة والطالبات من جميع الفئات العمرية ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الجامعية، وذلك لنشر الثقافة المرورية الصحيحة لديهم منذ الصغر.

وأضافت زين أن المعرض الذي يُقام في مجمع الأڤنيوز يهدف بشكل رئيسي إلى نشر الثقافة المرورية والأمنية للجمهور من خلال مجموعة من الفعاليات التوعوية التي تساهم في إيصال الفكرة بشكل مبتكر، والتي تشمل ركن الرسم والتلوين لتعريف الأطفال باللوحات الإرشادية في الطرق، بالإضافة إلى القرية المرورية التي يمكن للأطفال من خلالها تجربة قيادة السيارة والتعرف على قوانين المرور كلبس حزام الأمان والتقيد بالخطوط الأرضية وعدم الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

وأشارت الشركة أن فعاليات المعرض تتضمن أيضاً ركن تجربة الواقع الافتراضي VR للتعريف بالعواقب السلبية لاستخدام الهاتف أثناء القيادة، والذي يضع المستخدم مكان قائد السيارة ليعيش التجربة بشكل واقعي، وسيشمل برنامج الحملة أيضاً على مجموعة من الرحلات التوعوية إلى المدارس والجامعات لنشر الثقافة المرورية والأمنية بين الطلبة والطالبات.

وفي إطار شراكتها مع وزارة الداخلية، رعت زين في شهر يونيو الماضي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي هدفت إلى نشر التوعية حول الأنواع المختلفة للمخدرات والتعريف بمخاطرها وطرق مكافحتها، وذلك لتوعية الشباب بهذه الآفة الخطيرة وآثارها على المجتمع.

وإذ تؤكد زين أنها تسعى إلى مواكبة خطط وتوجهات الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المختلفة كونها من الكيانات الاقتصادية الكبيرة في الدولة، فقد بينت في نفس الوقت أنها فخورة بأن تكون من أوائل المؤسسات التي حرصت على التعاون مع وزارة الداخلية لإنجاح هذه الحملة التي تأمل أن تُساهم في إنقاذ الأرواح.

وأوضحت زين أن دعمها لهذه المبادرة جاء من منطلق حرصها على تعزيز جهودها التي تهدف إلى خدمة الوطن لتعكس بذلك الهوية الكويتية الأصيلة في المجتمع، حيث أتت مشاركتها لتؤكد على مسؤوليتها الاجتماعية، ودور القطاع الخاص في وضع بصمة مؤثرة في النسيج الاجتماعي للدولة.