الكويتية: تشغيل رحلة الى اسطنبول مساء اليوم لنقل الركاب الذين ألغيت رحلاتهم بالتنسيق مع "الطيران المدني"

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:50 26/08/2018 حدث بتاريخ: 15:50 26/08/2018

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية أنه بناء على طلب من حكومة دولة الكويت و بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني الكويتي، سيتم تشغيل رحلة ( شارتر ) KU5154 اليوم الأحد الموافق 26/08/2018 في تمام الساعة 11:00 مساء بالتوقيت المحلي في اسطنبول.

وذلك لنقل الركاب الذين ألغيت رحلاتهم في طريق العودة إلى الكويت، كما يرجى التواصل مع القنصلية الكويتية في اسطنبول على أرقام الهواتف التالية : +905306902097 +905333864949