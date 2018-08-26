"مؤسسة البترول" نظمت زيارة لطلبة "البروتيجيز" لمعرض "أحمد الجابر للنفط والغاز"

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:19 26/08/2018 حدث بتاريخ: 13:19 26/08/2018

عبرت المدير التنفيذي لبرنامج "البروتيجيز" السيدة إيمان الرشيد عن خالص شكرها وامتنانها وفخرها بدعم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- لمنظمة "البروتيجيز"، وإيمانه التام بأهدافها وما تصبو إلى تحقيقه.

وأعربت الرشيد خلال الزيارة التي نظمتها مؤسسة البترول الكويتية لطلبة الجيل الثامن من برنامج "البروتيجيز" لمعرض "أحمد الجابر للنفط والغاز" بمحافظة الأحمدي، عن فخرها بالتعاون المثمر بين المؤسسة والبرنامج، ورعايتها الذهبية لهذا الجيل، مشيرة إلى أن المؤسسة بذلت جهوداً كبيرة ووفرت كل ما يتطلبه إنجاح هذا العام من البرنامج.

وأشارت الرشيد إلى أن مدير دائرة العلاقات في مؤسسة البترول الكويتية السيد جمال السنعوسي، قام في وقت سابق بزيارة طلبة الجيل الثامن من برنامج "البروتيجيز"، وتحدث معهم عن المؤسسة ونشأتها ودورها في رعاية البرامج الشبابية، وخصوصاً رعايتها لبرنامج "البروتيجيز" للسنة الثانية على التوالي، ومدى إيمانه وإيمان المؤسسة بأهداف البرنامج والعقول النيرة لهذا الجيل الصاعد.

من جهته، قال السيد جمال السنعوسي إن "المؤسسة وشركاتها التابعة، وانطلاقاً من إيمانها بأهمية المسؤولية الاجتماعية، حرصت على المساهمة في خلق فرص للتقدم والتنمية من خلال رعاية برامج شبابية هادفة ومتميزة، تسهم في ارتقاء المجتمع الكويتي".

وأضاف السنعوسي أن برنامج "بروتيجيز" الذي ساهمت المؤسسة في رعايته ودعمه أثبت نجاحه وتميّزه سنة بعد أخرى على مدار السنوات الماضية، وأرسى تقليداً اجتماعياً طيباً، معبراً عن اعتزازه وثقته بجيل الشباب الواعد، الذي يتميز بقدرته على المبادرة والتطوير والعطاء بما يخدم المجتمع، ويحقق مستقبل زاهر للكويت.

يشار إلى أن الزيارة لمعرض أحمد الجابر للنفط والغاز، كانت فور عودة الطلبة من رحلتهم إلى مدينة "سوانزي" بالمملكة المتحدة، حيث نظمت المؤسسة، وبالتعاون مع شركة نفط الكويت جولة للطلاب والعاملين على البرنامج داخل المعرض لتعريفهم بتاريخ النفط في الكويت، وكيفية استخراجه، والمراحل التي يمر بها إلى أن يتم استخدامه في شتى المجالات.

وفي ختام الجولة، قدمت الرشيد، والطلاب، والقائمين على برنامج "البروتيجيز" جزيل الشكر والامتنان للمؤسسة وشركاتها التابعة على جهودهم ودعمهم للبرنامج، حيث كان لهذا الدعم دور ملموس وواضح في النجاح الذي تحقق هذا العام.

جدير بالذكر أنه يمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج للعام القادم (الجيل التاسع) التقدم بطلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: www.theproteges.org .