الخطوط الوطنية: تلقينا انذار "الطيران المدني" وما جرى خارج إرادتنا لإنشغال رحلات الشركات الأخرى

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 19:03 25/08/2018 حدث بتاريخ: 19:03 25/08/2018

كشفت الخطوط الوطنية عن تلقيها اليوم كتابا من إدارة الطيران المدني بشأن تعديل أوضاع تأخير الرحلات إعادة الجدولة.

‏وقالت الوطنية في بيان لها أن ما جرى خارج عن إرادتها لعدة أسباب أهمها إنشغال جميع رحلات الشركات الأخرى التي قد تلجأ إليها الشركة لنقل مسافريها إلاأن مايشهده موسم الصيف هذا العام من حركة عالية جدا مما كان له أثرا بالغا على الشركات الزميلة التي لم يتح لديها رحلات شاغرة يمكن الاستعانة بها.

واوضحت الخطوط الوطنية أن عدم وجود رحلات شاغرة لم يمكنها من إيجاد الحلول السريعة الأمر الذي نجم عنه تغيير تواريخ بعض الرحلات للركاب، فإنها تعمل جاهدة لتطبيق معايير الأمن و السلامة و إرضاء وراحة مسافريها.

واكدت الخطوط الوطنية أنها حريصة كل الحرص على العمل بجدية في تحسين و تطوير خدماتها وتعمل على تلبية متطلبات الإدارة العامة للطيران المدني، وأنه خلال الأيام المقبلة ستكون أوفت بالتزاماتها كاملة وتعويض جميع المسافرين.