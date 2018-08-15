بنك برقان: "برقان- تركيا" مؤهل لمواجهة الاضطرابات بشكل سلس والتعامل معها ان استمرت

بنك برقان

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:31 15/08/2018 حدث بتاريخ: 14:31 15/08/2018

قالت مجموعة بنك برقان اليوم الاربعاء أن معدلات الربحية للبنك التابع في تركيا "لم تتأثر أي تأثير محرز" نتيجة للتقلبات في أسعار العملة التركية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة إدواردو إيغورين في تصريح صحفي ان قرار البنك الاستراتيجي بتحويط استثماره برأس مال (بنك برقان - تركيا) بالكامل قد قام بحماية البنك من تقلبات أسعار العملات حيث يستمر (برقان تركيا) حاليا بالقيام بأعماله كالمعتاد. واضاف "لا نتوقع أي تأثير يذكر على (بنك برقان) التابع في تركيا فقد كنا متحفظين جدا في انتقاء وبناء محفظتنا الإئتمانية متبعين نهج المخاطر المتين للمجموعة ونتيجة لذلك تمكنا من الوصول الي معدلات نسب للقروض المتعثرة أقل بالمقارنة مع معدلات السوق التركي".

واشار الى ان البنك يتمتع بهوامش ومعدلات سيولة جيدة بالإضافة إلى ان البنك لم يتخذ أي مراكز تذكر في تداولات العملات مبينا ان (بنك برقان - تركيا) مؤهل كل التأهيل لمواجهة الإضطرابات بشكل سلس والتعامل معها ان استمرت .

واوضح إيغورين "لقد استثمرنا في تركيا بنظرة مستقبلية وعلى المدى الطويل" مبينا ان مجموعة برقان اتخذت نهج التحوط كأسلوب وقائي على استثمارها في (بنك برقان - تركيا) بهدف التقليل من التأثيرات المباشرة المتعلقة بالاضطرابات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية وهي خطوة مكنت البنك من مواجهة التقلبات دون تأثير سلبي على مدار السنوات القليلة الماضية.

ولفت الى ان البنك مستعد حاليا كل الاستعداد لمواجهة التقلبات المحتملة ودعم عملائه والحفاظ على وضعه التنافسي على المدى الطويل.