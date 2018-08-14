"زين" تدعم فريق "سحابة أمل" التطوعي

مسؤولو زين مع فريق سحابة أمل التطوعي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:53 14/08/2018 حدث بتاريخ: 14:53 14/08/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن دعمها لفريق "سحابة أمل" التطوعي، والذي يتكون من طلبة الطب من الكويت ودول مُختلفة، وذلك خلال رحلة الفريق الأخيرة إلى منطقة كيرلا بجمهورية الهند لتقديم الدعم الطبي والتعليمي للمحتاجين.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن دعمها لهذه الحملة الإنسانية يأتي تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه المشاريع الإنسانية، والتي تقوم الشركة من خلالها بدعم العديد من الجهات والمؤسسات التطوعية وغير الربحية التي تخصص جهدها للأعمال الخيرية والإنسانية داخل الكويت وحول العالم، وخاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم الطبي للمحتاجين الذين يكونون في أمس الحاجة للمساعدة.

وأوضحت زين أن متطوعي فريق "سحابة أمل" قاموا بزيارة منطقة كيرلا بجمهورية الهند بهدف توفير الدعم الطبي والتعليمي للمحتاجين والأيتام والطلبة، وذلك من خلال زيارة مجموعة من المراكز الطبية ودور الأيتام في المنطقة لنشر التوعية الصحية وتقديم التطعيمات الضرورية وتدريب الهيئات التمريضية على كيفية عمل الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الأساسية وتقديم الأدوية وغيرها، هذا بالإضافة إلى توفير الحقائب المدرسية والهدايا الرمزية للأطفال للمساهمة في تحسين حياتهم المعيشية قدر المستطاع.

وإذ بينت الشركة أنها لطالما سعت إلى ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة الاجتماعية سواءً بدعمها المباشر أو من خلال مساهماتها ورعاياتها للعديد من الفعاليات والأنشطة الخيرية المختلفة، فإنها تعتبر أن مسؤولياتها الاجتماعية أحد الروافد الأساسية لتحقيق النجاح المستمر، حيث تحرص على تسخير إمكانياتها لتعزيز هذا التوجه عن طريق استخدام قدراتها التكنولوجية التي تمتلكها والتي أهلتها لتتكون واحدة من كبرى الشركات في القطاع الخاص.

وأشارت زين إلى أنها تفخر بالرصيد الزاخر من البرامج والمشاريع الإنسانية التي تدعمها، وذلك عن طريق الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع العديد من الجهات والمؤسسات التي تتبنّى مختلف الأعمال الإنسانية، ومنها فريق " سحابة أمل " التطوعي وغيرها من المؤسسات غير الربحية والجهات الحكومية والمنظمات العالمية.