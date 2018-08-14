المركز: 5.72 مليون دولار قيمة استثماراتنا في تركيا أي أقل من 2% من حقوق المساهمين⁩

رئيس العمليات في المركز المالي الكويتي "المركز" علي حسن خليل

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:37 14/08/2018 حدث بتاريخ: 14:38 14/08/2018

صرح علي حسن خليل، رئيس العمليات في المركز المالي الكويتي "المركز"، أن قيمة استثمارات "المركز" في تركيا تبلغ حوالي 5.72 مليون دولار أمريكي، تمثل ملكية نسبتها 50% في مشروع تطوير عقاري، وهو مشروع شقق سكنية مخصصة للبيع يقع في منطقة (بي أوغلو) في إسطنبول، ويمثل ما قيمته أقل من 2% من حقوق الملكية للمساهمين، وذلك كما في 30 يونيو 2018.

وأضاف خليل: "ويتم تمويل مشروع "المركز" في اسطنبول بالأسهم بدون أي ديون. ولذلك، فإنه لا توجد هناك أي ضغوطات للبيع من قبل أي أطراف خارجية. وبالتالي، يمكن "للمركز" التأني حتى يتعافى السوق بهدف تعزيز العوائد على الاستثمار."

وذكر قائلا: "عادة ما يتم تسعير وعقد صفقات العقارات ذات الجودة العالية في تركيا بالدولار الأمريكي. وقد يؤثر الوضع الحالي للاقتصاد والعملة في تركيا على الطلب على المدى القريب، مما سيبطئ عملية بيع وحدات المشروع، إلا أن التأثير على الوضع الاقتصادي "للمركز" إن وجد لن يكون جوهريا، ونراقب حاليا الوضع عن كثب لتقييم استراتيجية البيع. ونؤمن بجودة المشروع وقيمته العالية، ولذلك فإننا لن نستعجل البيع وسننتظر لتحقيق أفضل قيمة على المدى المتوسط."

والجدير بالذكر أن المشروع يقع في منطقة (بي أوغلو) في اسطنبول، وهي أول منطقة يتم تطويرها خارج المنطقة التاريخية وتعتبر المركز الثقافي للمدينة. ويتكون المشروع من 33 وحدة سكنية بمتوسط مساحة يبلغ (123م2) للوحدة السكنية، بالإضافة إلى وحدة تجارية. ويتميز المشروع بموقعه المميز بالقرب من محطة المترو، ووجود سرداب لمواقف السيارات، وحدائق وإطلالة على البوسفور. وجاري حالياً العمل على أعمال التشييد والبناء، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في بداية العام 2019.