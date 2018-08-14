بنك بوبيان: اكثر من عشرة آلاف دينار جوائز وهدايا في بطولة بوبيان FIFA 18

مساعد المدير بإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك وليد الصقعبي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:30 14/08/2018 حدث بتاريخ: 11:38 14/08/2018

سجلت بطولة بنك بوبيان البلاي ستيشن FIFA 18 اقبالا كبيرة مع فتح باب التسجيل للشباب من عملاء البنك وغيرهم فوق سن 16 عاما وهو ما يؤكد مدى التفاعل مع فعاليات البنك التى تستقطب الشباب .

وقال مساعد المدير بإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك وليد الصقعبي ان البنك فتح باب التسجيل لجميع عملاء البنك وغيرهم من غير العملاء من الشباب من عمر 16 سنة لمشاركة في البطولة التى ينظمها البنك للمرة الاولى وخلال يومين فقط تجاوز عدد المشاركين 3000 مشارك .

وتقدم الصقعبي بالشكر لجميع من سجل للمشاركة في البطولة سواء من عملاء البنك او غيرهم موضحا انه من الصعب مشاركة هذا العدد الكبير في بطولة واحدة ومن ثم فانه ونظرا للاقبال الكبير على المشاركة الذي فاق التوقعات فانه سيتم اختيار المشاركين في البطولة على اساس اولوية التسجيل .

واوضح الصقعبي ان تحديد العدد المطلوب للمشاركة في البطولة سيتم وفق معايير البطولات العالمية في هذا المجال مشيرا الى ان البنك انطلاقا من حرصه على تنظيم بطولة على مستوى عالي ذو طبيعة احترافية اختار الفريق الشبابي الكويتي GAMER SNACK المتخصص في تنظيم مثل هذه الفعاليات ليشاركه التنظيم .

واضاف ان البطولة ستقام بمشيئة الله يومي 14 و 15 سبتمبر 2018 في مجمع الافنيوز وسيتم التواصل مع المشاركين المختارين هاتفيا وعبر البريد الالكتروني الخاص بهم قبل انطلاق البطولة باسبــــوع.

جوائز قيمة للفائزين

واوضح الصقعبي ان البنك رصد جوائز بقيمة 3 الاف للفائزين الثلاثة الاوائل بحيث يحصل الفائز بالمركز الاول على جائزة نقدية قيمتها 1500 دينار والثاني 1000 دينار والثالث 500 دينار بالاضافة الى جوائز وهدايا نقدية وعينية اخرى للجمهور عبارة عن سحوبات مختلفة خلال حضور فعاليات البطولة .

واشار الى ان اللجنة المنظمة سيكون لديها العديد من المفاجآت التى ستعلن عنها قبل البطولة والتى ستجعلها الاكبر على مستوى الكويت خاصة مع انتشار اللعبة بين الشباب من مختلف الاعمار .

واضاف انه سيتم نقل فعاليات البطولة على مدار اليومين من خلال حسابات البنك المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي بالاضافة الى اختيار بعض الحسابات الشهيرة لتغطية الفعاليات بالاضافة للصحف اليومية ووسائل الاعلام المرئية .

من ناحية اخرى قال الصقعبي ان الفترة المقبلة وحتى نهاية العام ستشهد تنظيم البنك للعددي من الفعاليات والانشطة التى تستهدف شريحة الشباب الى جانب استهداف مختلف شرائح المجتمع سواء من الفتيات او الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة .