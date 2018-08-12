"زين" تُطلق عرض إنترنت التجوال لعملائها الحجاج مجاناً

زين

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:33 12/08/2018 حدث بتاريخ: 13:37 12/08/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن إطلاقها لعرض إنترنت التجوال لعملائها المسافرين لأداء فريضة الحج هذا العام، والذي يُمكّنهم من استخدام إنترنت التجوال لباقات الدفع الآجل والدفع المسبق الخاصة أثناء تواجدهم في مناطق مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية ومن غير أي تكلفة إضافية.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن إطلاق هذا العرض المميز سنوياً في موسم الحج من كُل عام كمساهمة منها في إبقاء عملائها المسافرين إلى الأراضي المقدسة على اتصال دائم مع أقاربهم وأحبّائهم أثناء تأديتهم فريضة الحج ومن غير أي تكاليف إضافية من جانبهم، حيث يمكن لعملاء الدفع الآجل استخدام نفس سعة الإنترنت الخاصة بباقتهم المحلية مجانا، فيما يمكن لعملاء الدفع المسبق الحصول على 2GB مجاناً خلال فترة تواجدهم في مناطق مناسك الحج في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة أثناء موسم الحج.

وبينت زين أنه ما على العميل إلا اختيار شبكة " زين السعودية " فور وصوله إلى المملكة العربية السعودية وتفعيل خدمة إنترنت التجوال عن طريق إرسال DATA ON إلى الرقم 99990، ويبدأ العرض من تاريخ 12 أغسطس إلى تاريخ 26 أغسطس، وفي حال تجاوز عميل الدفع المسبق لسعة الإنترنت المُحددة أثناء هذه المدّة، سيتم تجديد السعة من جديد مجاناً ومن غير أي تكلفة إضافية.

وأشارت الشركة إلى أنها دائماً ما تحرص على أن تكون على مقربة من زوار بيت الله الحرام كل عام من خلال هذه المبادرة التي نبعت من حرصها على مشاركتهم المشاعر الإيمانية، مشيرةً إلى أنها لم تكن لتفوت هذه المناسبة المباركة دون أن تُشارك عملائها هذه المشاعر.

وأكدت زين أنها تحرص على تقديم أفضل العروض والمبادرات التي تتقابل مع طموحات ورغبات عملائها، حيث تعتبر زين نفسها شريكاً رئيسياً للمجتمع الذي تعمل فيه، وهي بذلك تُحقق المشاركة الفعّالة وتُقدّم قيمة مُضافة للمجتمع.

وتحرص زين على ترسيخ علاقتها مع قاعدة عملائها الأكبر في الكويت، حيث أن هدفها الرئيسي سيظل مرتكزاً دائماً على تقديم الخدمات والمنتجات الأكثر تميّزاً وابتكاراً، كما أنها ستبقى عند وعدها دائماً بتقديم الحلول العملية التي تناسب أسلوب حياة عملائها.