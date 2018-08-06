"زين" تُطلق حملة "بعيد عن العين.. قريب من القلب" لإنترنت التجوال

حملة زين

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:16 06/08/2018 حدث بتاريخ: 11:16 06/08/2018

أطلقت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت حملتها لإنترنت التجوال لعملاء الدفع الآجل تحت عنوان "بعيد عن العين.. قريب من القلب"، والتي تُقدّم نفس سعة الإنترنت المحليّة أثناء التجوال على شبكات شركاء زين خلال السفر.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن إطلاق هذه الحملة يأتي تزامناً مع بدء موسم السفر وفي إطار جهودها لإضفاء المزيد من المرونة على تجربة الاتصالات لعملائها الشغوفين بالسفر أو الذين يقضون أعمالهم في الخارج، حيث يُقدّم هذا العرض تجربة مميزة وفريدة من نوعها تم تصميمها خصيصاً لتوائم احتياجات العملاء أثناء السفر.

وأضافت زين أن عملاء الدفع الآجل بإمكانهم الآن الاستفادة من هذه الخدمة المميزة، والتي تُقدّم نفس سعة الإنترنت المحليّة الحالية للعميل أثناء التجوال مقابل 7 د.ك أسبوعياً، وذلك فور اختياره إحدى شبكات شركاء زين عند وصوله إلى وجهته وتفعيل الخدمة عن طريق إرسال DATA ON في رسالة مجّانية إلى 99990.

وبينت الشركة أنها بكونها شركة الاتصالات الرائدة في الكويت فإنها تحرص على تعزيز تعاونها مع شركائها الحاليين بالإضافة إلى توسيع شبكة شركائها من مزوّدي خدمات الاتصالات والشبكات لإعطاء العميل حرية اختيار الشبكة التي يفضلها أثناء السفر، حيث تتضمن قائمة شركائها مجموعة من أكبر مزوّدي خدمات الاتصالات في الخليج وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا وغيرها.

وأشارت زين إلى أنها سعت جدياً إلى دعم وتلبية تطلعات واحتياجات عملائها من فئة الدفع الآجل بطرحها لهذه الخدمة، والتي ستفتح لهم آفاقا جديدة في استخداماتهم أثناء السفر، حيث تعمل الشركة باستمرار على تطوير كافة خدماتها لتواصل جهودها نحو طرح أحدث الحلول المبتكرة والعروض التنافسية، مؤكدةً أنها عند وعدها دائماً بتقديم حلول عملية لأسلوب حياة عملائها سواء على المستوى الشخصي أو العملي.