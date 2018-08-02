هيئة أسواق المال: بدأ مرحلة جديدة من المزايدة على حصة في أسهم رأس مال شركة بورصة الكويت

هيئة أسواق المال

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:34 02/08/2018 حدث بتاريخ: 15:34 02/08/2018

قامت هيئة أسواق المال (“الهيئة”) في 28 يونيو 2018 بإصدار إعلان بخصوص المزايدة على حصة من أسهم رأس مال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية. وبعد الاجتماع التشاوري الذي عقد مع المستثمرين المحليين، فقد وافقت الهيئة على تلبية طلب المستثمرين المحليين وقد قررت تمديد الجدول الزمنى للعملية، حتى نهاية السنة 2018. ونتيجة لذلك، تم منح المستثمرين المحليين المؤهلين والمشغلين العالميين مزيد من الوقت لانضمامهم لقائمة المهتمين في هذه العملية.

وكان 1 أغسطس الموعد النهائي للمستثمرين للتعبير عن اهتمامهم واستكشاف هذه الفرصة الاستثمارية بشكل أكبر. ولقد كانت المرحلة الأولية ناجحة حيث شهدت اهتمام ملحوظ من قبل كل من المشغلين العالميين والمستثمرين المحليين.

والأن فقد أصبح المستثمرون المهتمون قادرين على تقييم هذه الفرصة الاستثمارية بشكل مفصل من خلال غرفة البيانات الافتراضية.

وكما كانت، ستظل الهيئة ملتزمة بالتعاون مع جميع الشركاء لضمان نجاح هذه العملية والحصول على أفضل النتائج لدولة الكويت.