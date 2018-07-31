"زين" تحقق 86.4 مليون دينار أرباح النصف الأول من العام بزيادة 5 بالمئة

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 17:02 31/07/2018 حدث بتاريخ: 17:03 31/07/2018

أعلنت مجموعة زين أن نتائجها المالية المجمعة النصف سنوية سجلت ارتفاعا في أرباحها الصافية بنسبة 6% لتصل إلى نحو 86.4 مليون دينار ( 287 مليون دولار)، مقارنة مع 82.3 مليون دينار (270 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام 2017، وبلغت ربحية السهم 20 فلس.

وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أنها حافظت على مستوى إيراداتها المجمعة عن فترة الستة أشهر، حيث سجلت 503 ملايين دينار (1.67 مليار دولار)، مقارنة مع إجمالي إيرادات بلغت 508 مليون دينار (1.67 مليار دولار) عن نفس الفترة من العام 2017.

وبينت زين التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـEBITDA تأثرت بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية الجديدة IFRS 9 وIFRS 15 حيث بلغت 169 مليون دينار ( 563 مليون دولار)، مقارنة مع 212 مليون دينار (695 مليون دولار) عن الفترة المشابهة من العام 2017، وهو ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 34٪.

وأوضحت زين أن قاعدة العملاء سجلت نموا بنسبة 5% عن فترة الستة أشهر لتصل إلى نحو 47.4 مليون عميل، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017، كما أن عملياتها على مستوى قطاع خدمات البيانات حققت نسب نمو قوية،

حيث سجلت إيراداتها (باستثناء خدمات الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) ارتفاعا بنسبة 10٪، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017، وهو ما مثل 27٪ من إجمالي الإيرادات المجمعة.

وكشفت المجموعة أن مؤشراتها المالية الرئيسية عن هذه الفترة تأثرت بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS 15 الخاص بـ "الإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء"، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الخاص بـ "الأدوات المالية"، وعلى وجه الخصوص الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات.

هذا بالإضافة إلى تأثير ترجمة العملة، والذي يرجع في الغالب إلى انخفاض قيمة العملة في السودان (الجنية السوداني) بنسبة 40٪ من متوسط ​​15.8 مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي في النصف الأول من العام 2017 إلى 26.5 في النصف الأول من العام 2018، وهو ما كلف المجموعة 94 مليون دولار أمريكي على مستوى الإيرادات، و36 مليون دولار على مستوى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات، و9 ملايين دولار على مستوى الأرباح الصافية.

وأفادت المجموعة أنه في حال استثناء تأثير ترجمة العملة، فإن إجمالي الإيرادات كانت ارتفعت بنسبة 6% عن فترة الستة أشهر من العام 2018.

وعن المؤشرات المالية الرئيسية لفترة الربع الثاني، فقد سجلت المجموعة إيرادات مجمعة بقيمة 244 مليون دينار (811 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 261 مليون دينار (860 مليون دولار ) عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDA في الربع الثاني 85 مليون دينار ( 282 مليون دولار )، مقارنة مع 104 ملايين دينار ( 344 مليون دولار)، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 35٪، بينما بلغت الأرباح الصافية 46 مليون دينار ( 150 مليون دولار ) بنسبة ارتفاع بلغت 3%، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017.

وأوضحت المجموعة أن تأثير ترجمة العملة في فترة الربع الثاني جاء بسبب تخفيض قيمة العملة المحلية في السودان بنسبة 43٪، و هو ما كلفها 52 مليون دولار أمريكي على مستوى الإيرادات، و 19 مليون دولار على مستوى حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات، و 4 ملايين دولار على مستوى الأرباح الصافية، وباستثناء تأثير ترجمة العملة عن هذه الفترة فإن إيرادات فترة الربع الثاني كانت ستأتي مستقرة، بينما الأرباح الصافية كانت سجلت ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أحمد الطاحوس " بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجهها العمليات التشغيلية للمجموعة، وخصوصا في أسواقها الرئيسية، فإن النتائج المالية المجمعة عن هذه الفترة جاءت مرضية، حيث نجحت المجموعة في الحفاظ على مكانتها الريادية في معظم الأسواق".

وأضاف الطاحوس قائلا " يعمل مجلس الإدارة عن كثب مع الإدارة التنفيذية على مجموعة واسعة من البرامج لتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين التكلفة، وذلك من خلال البحث عن فرص جديدة لخلق القيمة، فضلاً عن الاستفادة من شبكاتنا الحديثة من خلال تقديم خدمات رقمية مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد باستمرار على اتصال البيانات عالي السرعة ".

ومن ناحيته قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي " حققت الأشهر الستة الأولى من العام 2018 العديد من التطورات الإيجابية على مستوى عمليات المجموعة، حيث أثمرت جهودنا في قطاع المشروعات والأعمال الـ B2B، ومبادرات المدن الذكية، واستثمارنا للموارد اللازمة في الكويت، السعودية، البحرين، والعراق في الاحتفاظ بقاعدة عملائنا، وجذب شرائح جديدة".

وأضاف الخرافي قائلا "على الرغم من التقدم الذي أحرزناه في عدد من أسواقنا في الشرق الأوسط، فإنه من المؤسف أن تواجه عملياتنا عدة عوامل خارجة عن سيطرتنا، منها تأثير ترجمة العملة، وخصوصا انخفاض العملة في السودان بشكل حاد، بالإضافة إلى تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة لإعداد التقارير المالية ".

وأوضح الخرافي بقوله " يستمر تحولنا الاستراتيجي إلى مشغل نمط حياة رقمي بشكل متزايد، حيث واصلت المجموعة توسيع وتطوير شبكات الجيل الرابع عالية السرعة في أسواقها الرئيسية، وهو ما انعكس على مستوى إيرادات قطاع البيانات (باستثناء الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) حيث حققت المجموعة نموا بنسبة 10٪، لتمثل إيرادات خدمات البيانات 27٪ من الإيرادات المجمعة للمجموعة".

وكشف الخرافي بقوله " سوف نستمر في تعزيز عملياتنا بمجالات أعمال جديدة لفتح العديد من الفرص المربحة التي توفرها الساحة الرقمية، حيث شهدت هذه الفترة زخما إيجابيا على مستوى العمليات التشغيلية للمجموعة، فقد أبرمت المجموعة اتفاقية تعاون مشترك لإطلاق منصة ترفيهية هي الأولى من نوعها في الكويت لتقدم لعملائها إمكانية الوصول إلى أكثر من 1000 محتوى ترفيهي بجودة عالية .

وبين الخرافي أن من المحطات الرئيسية التي شهدتها المجموعة في هذه الفترة، نجاحها في إطلاق شبكة الجيل الخامس في الكويت في عدة مناطق جغرافية حيوية، وهي خطوة ستمكن عملائها من الاستفادة من تجربة شبكة الجيل الخامس، علما أن شركة زين الكويت ستقوم بتطوير وتوسيع شبكة الجيل الخامس بشكل تدريجي في جميع أنحاء مناطق الكويت إلى أن تصبح هناك أجهزة هواتف متوفرة تعمل على هذه التقنية الجديدة، ومن المتوقع أن تنتهي من ذلك خلال العام 2019.

وعلى جانب آخر، قال الخرافي " انضمت مجموعة Zain إلى شركات أخرى رائدة في مجال تشغيل الهواتف النقالة تلتزم باعتماد وتطبيق المبادئ التوجيهية لأمان إنترنت الأشياء (GSMA IoT) لأفضل الممارسات والتوصيات المتعلقة بأمن نظام إنترنت الأشياء بالكامل IoT".

وأكد الخرافي أن مجموعة زين تعمل عن كثب على تطوير وتنمية مشاريعها التشغيلية، وذلك من خلال سلسلة المبادرات التي تتبناها في أسواقها الرئيسية لتوفير أفضل تجربة اتصالات على شبكاتها، حيث تواصل عقد المزيد من الاتفاقيات التجارية والتسويقية لتعزز من كفاءة منصتها التشغيلية بالشكل الذي يخدم توجهاتها الاستراتيجية ".

وعن الإفصاح الأخير الذي قامت به زين مؤخرا، والخاص بشركة زين السعودية، الذي أعلنت فيه المجموعة بأنه سوف يتم التعامل مع شركة زين السعودية كشركة تابعة لمجموعة زين، وبالتالي سوف يتم تجميع نتائجها المالية مع نتائج مجموعة زين ابتداءً من الربع الثالث للعام 2018، أشار الخرافي إلى أن هذه الخطوة ستعزز من المؤشرات المالية للمجموعة، حيث ستشكل أهمية جوهرية على النتائج المالية المجمعة.

وأوضح الخرافي قائلا "سينعكس أثر هذا التجميع على البيانات المالية المجمعة عدا صافي الربحية، حيث أن ملكية مجموعة زين في زين السعودية لن تتغير بهذا الإجراء".

الكويت

تواصل شركة زين الكويت بنجاح الحفاظ على ريادتها السوقية، حيث حققت الشركة زيادة في قاعدة عملائها بنسبة 7% لتصل إلى نحو 2.8 مليون عميل خلال هذه الفترة، كما تحتفظ زين الكويت بحصتها الأكبر في حجم الأرباح الصافية المحققة للمجموعة.

جاءت المؤشرات المالية الرئيسية لشركة زين الكويت لتعكس قوة أدائها التشغيلي عن هذه الفترة، حيث رفعت الشركة إيراداتها النصف السنوية لتصل إلى نحو 174 مليون دينار كويتي (579 مليون دولار أمريكي) بنسبة ارتفاع بلغت 5% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017، كما رفعت الشركة أرباحها قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 2% لتصل إلى نحو 54 مليون دينار كويتي (180 مليون دولار أمريكي)، وهو ما عكس هامش ربح قبل قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات 31%، وسجلت الأرباح الصافية عن هذه الفترة نموا بنسبة 2% لتصل إلى نحو 39 مليون (130 مليون دولار أمريكي).

وتحرز الشركة المزيد من النمو في خدمات البيانات على شبكتها الأكثر تطورا في الكويت، حيث بلغت عائدات قطاع خدمات البيانات (باستثناء خدمات الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) 32 % من إجمالي الإيردات، بنسبة نمو بلغت 6٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

العراق

حققت شركة زين العراق أداءً استثنائيا عن فترة النصف الأول من العام 2018، على الرغم من حجم التحديات التشغيلية والأمنية التي تواجهها عملياتها، فقد سجلت الشركة إيرادات بقيمة 558 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 7٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017، وسجلت الشركة أرباحا قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDAبقيمة 194 مليون دولار أمريكي، بزيادة 8٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 35٪ بينما سجلت الشركة أرباحا صافية قدرها 18 مليون دولار أمريكي، بزيادة 66٪ عن نفس الفترة من العام 2017.

وتواصل شركة زين العراق التوسع في خدمات 3.9Gفي جميع المناطق العراقية، كما تعكف على إعادة الكفاءة التشغيلية للعديد من مواقعها في غرب وشمال البلاد، كما أدت مبادرات اكتساب العملاء التي تقوم بتنفيذها بنجاح، وخاصة في المناطق الرئيسية إلى إضافة 1.9 مليون عميل لقاعدة عملائها بنسبة زيادة بلغت 15٪، لتصل إلى 14.7 مليون عميل، كما سجلت الشركة نموا قويا في إيرادات قطاع خدمات البيانات.

وعلى جانب آخر فإن شركة زين العراق تحرز تقدما قويا في قطاع المشاريع والأعمال الـ (B2B) ، في الوقت الذي تنفذ فيه سلسلة من المشاريع التطويرية على مراكز الاتصال لتحسين خدمة العملاء.

السودان

أثر الانخفاض الكبير في قيمة العملة السودانية بنسبة 40٪ من متوسط ​​15.8 جنية سوداني مقابل سعر صرف الدولار الامريكي إلى 26.5 جنية على النتائج المالية للشركة في فترة النصف الأول من العام 2018.

ومع ذلك، فقد جاءت المؤشرات المالية للشركة قوية خلال هذه الفترة بالعملة المحلية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 31٪، مقارنة بنفس الفترة من العام 2017، لتصل إلى 4.4 مليار جنيه سوداني، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDAبنسبة 38٪ لتصل إلى نحو 1.8 مليار جنيه سوداني، وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 26٪ لتصل إلى نحو 688 مليون جنيه سوداني، واكتسبت قاعدة عملاء الشركة شرائح جديدة من العملاء خلال هذه الفترة، لتصل إلى نحو 13.9 مليون عميل، بنسبة زيادة بلغت 8%، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017.

وتواصل شركة زين السودان مشاريعها التطويرية التي تجريها على شبكتها، وهو ما انعكس بالإيجاب على خدمات البيانات، والتي سجلت نسب نمو قوية خلال هذه الفترة، فقد ارتفعت إيرادات البيانات (باستثناء الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) 17٪ من إجمالي الإيرادات.

اﻟﺳﻌودﯾﺔ

سجلت شركة زين السعودية زيادة بنسبة 10٪ في حجم الإيرادات المحققة عن فترة الربع الثاني، مع نمو الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDAبنسبة 8% ، كما حققت الشركة زيادة بنسبة 25٪ في الأرباح التشغيلية للربع الثاني و 3% نسبة نمو في الربح الإجمالي، كما تمكنت زين السعودية من تخفيض صافي خسائرها بنسبة 51٪ في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، وبلغ إجمالي قاعدة عملاء الشركة 8.4 مليون كما في نهاية يونيو 2018.

وعن فترة النصف الأول من العام 2018 فقد سجلت الشركة خسائر بقيمة 31 ﻣﻟﯾون دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ مع ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح 14 ﻣﻟﯾون دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن العام 2017، بينما بلغت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDA316 مليون دولار أمريكي، مع استقرار هامش الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDA عند 34٪.

وتعزز شركة زين السعودية من برامجها التشغيلية بشكل مستمر لتحسين أدائها بشكل عام، كما أنها تحرز تقدما في تبني مبادرات جديدة مبتكرة لخدمة قاعدة العملاء، فهي حريصة على إنجاز أهدافها الاستراتيجية، وتعزيز مكانتها كمشغل رئيسي لخدمات الاتصالات في المملكة، وفي إطار مساعيها لتعزيز صدارتها في خدمات البيانات، فإن إيرادات خدمات البيانات للشركة (باستثناء الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) بلغت 53 ٪ من إجمالي الإيرادات.

اﻷردن

يشهد قطاع الاتصالات في المملكة الأردنية منافسة شديدة للغاية، وقد تأثرت المؤشرات المالية للشركة بهذه التحديات، ولكن وبالرغم من ذلك، فإن شركة زين الأردن حافظت على مستوى إيراداتها لتصل 241 مليون دولار.

وسجلت الشركة أرباحا نصف سنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA 96 مليون دولار، وهو ما عكس هامش ربح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 40%، وسجلت أرباحا صافية بقيمة 36 مليون دولار عن هذه الفترة، ومع التوسع المستمر الذي تقوم به شركة زين الأردن لخدمات الـ G4 في جميع أنحاء المملكة، فقد مثلت إيرادات خدمات البيانات (باستثناء الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) 38 % من إجمالي الإيرادات.

البحرين

سجلت شركة زين البحرين إيرادات نصف سنوية بلغت 87 مليون دولار أمريكي ، وحققت الشركة أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، وهو ما عكس هامش ربح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 23٪، بينما رفعت الشركة من أرباحها الصافية بنسبة 60% عن هذه الفترة لتصل إلى نحو 6 ملايين دولار، وقد ساهمت المشاريع التطويرية التي تجريها الشركة على شبكاتها في تحسين خدمات البيانات، حيث مثلت إيرادات خدمات البيانات (باستثناء الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) 45٪ من إجمالي الإيرادات.