مشاريع الكويت: 12.1 مليون دينار صافي أرباح النصف الأول من العام الحالي

الرئيس التنفيذي لقطاع البنوك في شركة المشاريع مسعود حيات

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:37 31/07/2018 حدث بتاريخ: 16:58 31/07/2018

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) اليوم عن تحقيق صافي ربح بقيمة 6.42 مليون دينار كويتي (21.2 مليون دولار أمريكي) أو 4.48 فلس (1.48 سنت أمريكي) للسهم الواحد خلال الربع الثاني من العام 2018 (أي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2018) بارتفاع بنسبة 14 بالمائة عن الربع الأول من العام الحالي الذي حققت فيه الشركة أرباحاً بقيمة 5.64 مليون دينار كويتي (18.6 مليون دولار أمريكي).

وبلغت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 12.1 مليون دينار كويتي (40 مليون دولار أمريكي) أو 6 فلس (1.98 سنت أمريكي) للسهم الواحد خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 بالمقارنة مع ربح بقيمة 14.1 مليون دينار كويتي (46.6 مليون دولار أمريكي) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الإيرادات الإجمالية من العمليات في النصف الأول من العام ارتفاعاً بنسبة 7 بالمائة لتصل إلى 353.7 مليون دينار كويتي (1.17 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 330.7 مليون دينار كويتي (1.09 مليار دولار أمريكي) خلال نفس الفترة من عام 2017.

وبلغ مجموع الأصول المجمّعة خلال النصف الأول من العام 9.9 مليار دينار كويتي (32.7 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 10.3 مليار دينار كويتي (34 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية عام 2017.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال الرئيس التنفيذي لقطاع البنوك في شركة المشاريع مسعود حيات "على الرغم من رؤيتنا باستمرار التحديات التي تفرضها البيئة الإقليمية على أنشطتنا إلا أننا نجحنا في تحقيق أداء جيد نسبياً في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. يعتبر تنويع المحفظة الاستثمارية أحد أهم ركائز استراتيجية شركة المشاريع طويلة الأجل، وهي الاستراتيجية التي أثبتت مرة بعد أخرى أهميتها البالغة في الأداء الذي نحققه والمتانة التي تتمتع بها الشركة خلال مختلف الظروف الاقتصادية".