"زين" تُطلق باقة إنترنت أسبوعية جديدة لعملاء eeZee بـ 1.5 د.ك

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:30 30/07/2018 حدث بتاريخ: 13:30 30/07/2018

أطلقت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت باقة إنترنت أسبوعية جديدة كُلّياً لعملاء الدفع المسبق eeZee بـ 1.5 د.ك، والتي تُتيح لهم فرصة مُضاعفة سعة الإنترنت إلى 6 جيجابايت بنفس السعر عند تجديد الباقة تلقائياً في نفس اليوم من كُل أسبوع.

وبينت الشركة في بيان صحافي أنها صممت الباقة الجديدة لعملائها من ذوي الدفع المسبق eeZee لتُقدّم لهم فرصة الاستمتاع بالإنترنت بشكل مُضاعف خلال موسم الصيف والعطلة الصيفية بسعر تنافسي، وذلك لتُلبّي تطلعاتهم واحتياجاتهم وتفتح لهم آفاقا جديدة في استخداماتهم، مبينة أنها تأمل أن تقدّم تجربة رائعة ومميزة لعملائها على شبكتها الأكبر والأحدث في الكويت.

وأوضحت زين أن الباقة الجديدة تُقدّم إنترنت 4G LTE بسعة 3 جيجابايت مُقابل 1.5 د.ك صالحة لمدة أسبوع كامل (7 أيام)، وفي حال قام العميل بإبقاء خدمة التجديد التلقائي بعد الاشتراك في الخدمة، فإنه ستتم مُضاعفة سعة الإنترنت القادمة تلقائياً إلى 6 جيجابايت مقابل السعر نفسه (1.5 د.ك)، وستظل السعة الأسبوعية للباقة 6 جيجابايت ما دامت خدمة التجديد التلقائي مُفعّلة بشكل صحيح منذ المحاولة الأولى مع وجود الرصيد الكافي قبل التجديد، ويمكن للعميل الاشتراك في الباقة عن طريق إرسال الرمز "و" إلى الرقم 999.

وأشارت الشركة إلى أنها وبطرحها لهذه الباقة الجديدة والحصرية لعملاء الدفع المسبق eeZee، فإنها تلتزم بتجديد العهد مع عملائها لتوفير عروض تسويقية مرنة بالشكل الذي يُعزز من موقعها الريادي كأكبر شركة تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة لأكبر عائلة مشتركين في الكويت.

وأكدت زين أنها بطرحها لهذه العروض من فترة إلى أخرى فإنها ترسخ من علاقتها مع عملائها، حيث تعمل باستمرار على تطوير كافة خدماتها لجميع عملائها سواءً من ذوي الدفع المسبق والآجل للمحافظة على المكانة الريادية التي وصلت إليها في السوق، مؤكدة أنها عند وعدها دائما بتقديم الحلول العملية التي تناسب أسلوب حياة عملائها سواء على المستوى الشخصي أو العملي