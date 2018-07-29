البنك الأهلي الكويتي: 19 مليون دينار صافي أرباح النصف الأول مع العام الجاري

البنك الأهلي الكويتي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:41 29/07/2018 حدث بتاريخ: 13:41 29/07/2018

اعلن البنك الاهلي الكويتي تحقيقه 19.1 مليون دينار كويتي (نحو 62.7 مليون دولار امريكي) ارباحا صافية في النصف الاول من العام الجاري بربحية 12 فلس للسهم الواحد بارتفاع نسبته 18 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

وقال رئيس مجلس ادارة البنك طلال بهبهاني في تصريح صحفي اليوم الاحد ان الإيرادات التشغيلية وصلت إلى 83.8 مليون دينار كويتي (نحو 276 مليون دولار) بزيادة بلغت نسبتها 11 في المئة بالمقارنة مع 75.5 مليون دينار (نحو 249 مليون دولار) عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

واضاف ان موجودات البنك بلغت 4.5 مليار دينار ( 14.8 مليار دولار امريكي) بنسبة نمو 4 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي أما إجمالي حقوق المساهمين فقد بلغ 569 مليون دينار (نحو 1.8 مليار دولار امريكي) محققا نموا سنويا بنسبة 2 في المئة.

وذكر بهبهاني ان ودائع العملاء نمت لتصل إلى 3.1 مليار دينار (نحو 9.9 مليار دولار) محققة نموا بنسبة 5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مبينا البنك حافظ على مستوى الجودة النوعية للموجودات مع معدل منخفض للقروض غير المنتظمة بلغ 1.80 في المئة ونسبة تغطية عالية للقروض غير المنتظمة وصلت الى 370 في المئة.

واشار الى ان معدل كفاية رأس المال ظل قويا عند نسبة 16.30 في المئة وهو يتجاوز متطلبات الجهات الرقابية.