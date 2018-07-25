اوريدو: 12 مليون دينار أرباح النصف الأول من 2018 بانخفاض 48% عن العام الماضي

اوريدو

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 18:57 25/07/2018 حدث بتاريخ: 19:15 25/07/2018

أعلنت شركة أوريدو للاتصالات اليوم الأربعاء تحقيقها أرباحا صافية بلغت 12.2 مليون دينار كويتي (نحو 40.3 مليون دولار امريكي) في النصف الأول من عام 2018 بربحية 24 فلسا للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي ان أرباحها الصافية انخفضت بنسبة 48 في المئة نتيجة انخفاض مساهمة (اوريدو) الجزائر بسبب البيئة الاقتصادية غير الفعالة علاوة على انخفاض قيمة العملة والاسعار التنافسية.

وذكرت أن إيراداتها في النصف الأول من العام الحالي بلغت 341 مليون دينار (نحو 1.1 مليار دولار) بانخفاض بنسبة واحد في المئة مقارنة بإيرادات 343 مليون دينار (نحو 1.13 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع قاعدة عملائها بنسبة 2 في المئة لتصل إلى 26.1 مليون عميل مقارنة بقاعدة عملاء بلغت 25.6 مليون عميل في الفترة المماثلة من عام 2017.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة (اوريدو) الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني قوله أن المجموعة شهدت استمرار الطلب على منتجاتها وخدماتها بمستويات جيدة ارتفع معها حجم قاعدة عملائنا بنسبة 2 في المئة ليتجاوز 26 مليون عميل على الرغم من الأوضاع الصعبة للأسواق والتي لا تخلو من التحديات.

وتأسست شركة أوريدو الكويت (الوطنية للاتصالات سابقا) في ديسمبر عام 1999 وتوفر خدمات الاتصالات المتنقلة في البلاد والانترنت.