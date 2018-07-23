بيتك: 95.2 مليون دينار صافي أرباح البنك للنصف الأول من عام 2018 بزيادة 16.6%

رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي "بيتك" حمد عبدالمحسن المرزوق

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:50 23/07/2018 حدث بتاريخ: 14:13 23/07/2018

قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي "بيتك" حمد عبدالمحسن المرزوق، إن "بيتك" حقق - بفضل الله وتوفيقه - صافي ارباح للمساهمين عن النصف الأول من العام الجاري 2018، قدرها 95.22 مليون دينار مقارنة بمبلغ 81.64 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 16.6 %.

كما ارتفع اجمالي إيرادات التمويل للنصف الأول من العام الجاري ليصل الى 424.14 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 22.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما بلغ صافي ايرادات التمويل للنصف الأول من العام الجاري 277.84 مليون دينار بنسبة نمو 31.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغ اجمالي إيرادات التشغيل للنصف الأول من العام الجاري 389.87 مليون دينار بنسبة نمو 13.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وكذلك بلغ صافي إيرادات التشغيل 235.80 مليون دينار لفترة النصف الاول من العام الجاري، بنسبة نمو 17.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما انخفضت نسبة التكلفة الى الايراد لتبلغ 39.5% لفترة النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 41.6% عن نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم للنصف الأول من العام الجاري 15.23 فلسا مقارنة بـ 13.06 فلسا عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 16.6%.

وبلغت نسبة النمو في اجمالي الموجودات 1.5% مقارنة بنهاية العام السابق لتصل الى 17.624 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وزادت محفظة التمويل لتصل الى 9.561 مليار دينار بزيادة قدرها 345 مليون دينار ونسبتها 3.7 % مقارنة بنهاية العام السابق، وارتفعت حسابات المودعين لتصل إلى 11.947مليار دينار، بزيادة قدرها 350 مليون دينار، وبنسبة زيادة 3.0 % عن نهاية العام السابق.

استدامة في النمو

وأشار المرزوق الى ان النتائج المالية الايجابية والنمو المستقر والمستدام للأرباح يؤكد نجاح استراتيجية "بيتك" في تطوير خدمة العملاء والتميز بها، والابتكار على أساس التقنيات المالية الرقمية الجديدة، وتحقيق الجودة التشغيلية، وتحقيق الانسجام فى الاداء بين بنوك المجموعة بما يضمن الاستدامة في النمو والربحية، مع تعزيز سياسة المخاطر والالتزام بالتعليمات والضوابط الرقابية.

ونوه المرزوق في تصريح صحفي، بأن "بيتك" يخطو بثبات نحو تعزيز قيمة حقوق مساهميه ومودعيه وتنمية العائد على استثماراتهم، محافظاً على استمرار ربحيته رغم البيئة التشغيلية التنافسية والظروف الاقتصادية الصعبة.

ولفت الى نجاح جهود "بيتك" في التركيز على العمل المصرفي الاساسي والتخارج من الاستثمارات غير الاستراتيجية لتحسين جودة الاصول، مع الالتزام بأعلى مستويات الابتكار والتميز في خدمة العملاء لتحقيق رؤية البنك في قيادة التطور العالمي للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والارتقاء إلى مرتبة البنك الإسلامي الأكثر ربحية مستدامة، والأعلى ثقة في العالم.

الـ Fintech على رأس الاهتمامات

وشدد على ضرورة المضي قدماً في إستراتيجية تبني وتنمية الخدمات العصرية المتقدمة والتقنية الحديثة، مؤكداً أن التكنولوجيا المستقبلية هي عنصر التطور، بحيث يمكن للتمويل الإسلامي الاستفادة من انخفاض التكلفة وتقديم خدمات أكثر كفاءة ودقة للعملاء، بما يساهم بتلبية احتياجاتهم المصرفية التي تتخطى توقعاتهم بمهنية عالية، مشيرا الى ان تكنولوجيا الـ Fintech على رأس اهتمامات "بيتك" الذي قطع اشواطا كبيرة رسخت ريادته في تقديم الخدمات الالكترونية والرقمية العصرية.

وقال المرزوق ان "بيتك" كان رائدا في طرح سلسلة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات الرقمية ساهمت في اتاحة الحصول على حلول مصرفية متطورة للعملاء، منوها بأن "بيتك" يواصل طرح خدمات متنوعة ومتكاملة ومبتكرة في مختلف الانشطة التجارية والاستثمارية والتمويلية والمصرفية وفق منظور يعتمد تلبية احتياجات وطموحات العملاء وفق اعلى المعايير العالمية في الجودة والكفاءة.

تكامل أداء بنوك المجموعة

وأوضح أن سياسة التكامل بالاداء على مستوى المجموعة حققت نجاحا كبيرا، حيث واصلت بنوك المجموعة في تركيا وماليزيا والبحرين والمانيا اداءها المتميز وفق الاستراتيجيات والخطط الموضوعة للاستفادة من عناصر قوة كل سوق تعمل فيه، كما واصلت الشركات التابعة التعاون والتنسيق لتحقيق كفاءة في الاداء وسبل تعاون مشترك يعود بالنفع على العملاء والمساهمين ويساهم بخدمة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو.

تمويل المشاريع التنموية

وأكد المرزوق ريادة "بيتك" في دعم وتمويل المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية انسجاما مع استراتيجية "بيتك" في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، وفي اطار دعم جهود التنمية ومساعدة الشركات على تطوير اعمالها، مشيرا الى ان "بيتك" وقّع عقد تمويل مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبيك" لمشروع استيراد الغاز المسال التابع للشركة وقيمته 2.3 مليار دولار، حيث تم اختيار "بيتك" لتولي ادارة شريحة التمويل الاسلامي من عقد تمويل محلي قيمته 500 مليون دولار.

وقال ان "بيتك" قدم تسهيلات ائتمانية للعديد من المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة في الكويت وفي البلدان التي يعمل بها "بيتك"، ومنها توقيع صفقة لتمويل مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت الدولي بقيمة 124.6 مليون دينار، وعقد تسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون يورو لبناء جسر معلّق في تركيا، وتوقيع مذكرة تعاون مع مجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"، للعمل على توفير حلول تمويلية لعملاء مشروع "ضاحية حصة المبارك" العقاري، كما وقّع "بيتك"، اتفاقية تسهيلات ائتمانية بمبلغ وقدره 120 مليون دينار لصالح شركة مينا هومز العقارية، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو".

وذكر أن "بيتك" قام بالعديد من الجهود في مجال دعم شريحة الشركات المصغيرة والمتوسطة SMEs، منوها بأن "بيتك" يتعامل مع أكثر من 1000 عميل ضمن تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه بتميز "بيتك" في مجال الصكوك والخدمات التمويلية الاسلامية بشكل عام، مشيرا الى ان التجارب الواسعة لمجموعة "بيتك" فى اصدار الصكوك يجعلها محل ثقة وتقدير من الشركات الكبرى والحكومات حول العالم، خاصة وان النماذج والتطبيقات التي تستخدمها مجموعة "بيتك" فى ترتيب انواع الصكوك المختلفة تتمتع بمرونة وكفاءة وتنافسية.

تقييمات وتصنيفات

وأوضح المرزوق ان احتفاظ "بيتك" بالتقييمات والتصنيفات الايجابية من وكالات التصنيف العالمية بالاضافة الى حيازة العديد من الجوائز الرفيعة من جهات وهيئات عالمية مرموقة معنية بمتابعة اعمال البنوك والمؤسسات المالية، وادراجه فى السوق الاول فى بورصة الكويت، مؤشرا ايجابيا على نجاح تنفيذ الخطط الموضوعة وتميز الاداء.

مسؤولية اجتماعية

وقال ان "بيتك" يلتزم بالمسؤولية الاجتماعية وتطويرها، ويساهم بنجاح في مسيرة التنمية المجتمعية المستدامه بمختلف الأنشطة والمبادرات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والشباب والبيئة وتعزيز روح التكافل الاجتماعي ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها، لافتا الى ان إجمالي المساهمات الاجتماعية لـ "بيتك" في آخر عقدين فاق مبلغ الـنصف مليار دولار (نحو 506 مليون دولار)، منها 48 مليون دينار من "بيتك" لـبيت الزكاة فقط في اخر 7 سنوات.

وتقدم المرزوق بالشكر للمساهمين والعملاء على ما قدموه من دعم وما ابدوه من ثقة تجاه اعمال وانشطة "بيتك"، وكذلك للجهات الرقابية، مثمنا جهود الادارة التنفيذية والموظفين على ادائهم المتميز.