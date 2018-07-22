حملة "سجّل مع زين" تُقدّم جوائز كبرى لعملائها

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:08 22/07/2018 حدث بتاريخ: 12:09 22/07/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن استمرار حملتها التسويقية "سجّل مع زين"، والتي تُقدّم من خلالها فرصة الربح بجوائز نقدية بقيمة 500 د.ك أسبوعياً وسبيكة ذهب والجائزة الكبرى سيارة BMW X6 في نهاية الحملة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن إطلاقها لخدمة "سجّل مع زين" أتت في إطار جهودها الدائمة لتقديم آخر الحلول المبتكرة لعملائها في مجال خدمات القيمة المضافة، حيث تحرص الشركة على تقديم الخدمات الأفضل والأكثر تطوراً لعملائها كونهم عائلة المشتركين الأكبر في الكويت.

وبينت زين أنه بمجرد اشتراك العميل في خدمة "سجّل مع زين" فإنه سيدخل تلقائياً في السحب على إحدى الجوائز القيّمة التي تُقدّمها الحملة، والتي تشمل جائزة نقدية أسبوعية بقيمة 500 د.ك، وسبيكة ذهب بقيمة 6,900 د.ك، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى سيارة BMW X6 M Pack في نهاية الحملة.

وأوضحت الشركة أن الخدمة تُقدّم للعميل محتوى يومي مميز عبر الرسائل النصية القصيرة SMS يتضمن معلومات رياضية ومقاطع ڤيديو حصرية حول مختلف الرياضات العالمية، والتي تشمل حقائق عن أبرز اللاعبين العالميين والبطولات الأكثر إثارة وأهم الأحداث الرياضية وغيرها، حيث يمكن للعميل الاشتراك في الخدمة عبر إرسال "اربح" إلى الرقم 99915 مقابل 150 فلس يومياً والدخول تلقائياً في السحب على إحدى الجوائز القيّمة التي تُقدّمها الحملة.

وأضافت زين أنها حريصة على تقديم الخدمات الأكثر تميّزاً إيفاءً بوعودها لمشتركيها لتقديم أفضل الخدمات والعروض بالشكل الذي يعزز من موقعها الريادي في السوق، ولتضمن تقديم أعلى مستوى جودة من الخدمات وأفضل العروض الترويجية وأفضل تجربة اتصالات بما يعكس ريادتها في السوق الكويتي.

وإذ أكدت الشركة أنها تُطلق الحملات التسويقية المميزة باستمرار لتُجدد من علاقتها المباشرة مع عملائها، فقد بينت في ذات الوقت أنها ستظل حريصة على تقديم أفضل العروض وأحدث التقنيات لقاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت بما يتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم.