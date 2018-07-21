بنك الخليج: 27 مليون دينار صافي الأرباح للنصف الأول من عام 2018 بزيادة 18 بالمئة

رئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر قتيبة الغانم

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:43 21/07/2018 حدث بتاريخ: 15:43 21/07/2018

أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2018، محققاً صافي ربح قدره 27 مليون د.ك. خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018، أي بزيادة نسبتها 18% عن نفس الفترة من 2017. كما حقق البنك صافي إيرادات من الفوائد بلغ 77 مليون د.ك. خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018، أي بزيادة نسبتها 21% عن السنة السابقة، بينما بلغت إيراداته التشغيلية 97 مليون د.ك.، أي بزيادة 8% عن نفس الفترة من عام 2017. أما الأرباح التشغيلية قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة فقد بلغت 65 مليون د.ك. خلال النصف الأول من عام 2018، بنمو بلغ معدله 8% أعلى من نفس الفترة من عام 2017.

وبلغ إجمالي المخصصات العامة في الميزانية العمومية 220 مليون د.ك.، أي ما يقارب 36% من حقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2018، بينما ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 4% ليبلغ 5.84 مليار د.ك.، مقارنةً بالمبلغ المحقق في 30 يونيو 2017. وفي يونيو 2018 بلغ إجمالي حقوق المساهمين 600 مليون د.ك.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح عمر قتيبة الغانم، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قائلاً: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى هذا الأداء القوي لبنك الخليج خلال النصف الأول من عام 2018. حيث تعكس هذه النتائج مدى التقدم الذي يحرزه البنك كل ربع سنة بعد الآخر، وتؤكد بأننا على المسار الصحيح من حيث تحقيق النتائج الإيجابية." وحول إدراج بنك الخليج في مؤشر الأسواق الناشئة MSCI Frontier Markets Index، استطرد الغانم قائلاً: "يسعدنا أن ننقل هذا النبأ السار للسادة مساهمي بنك الخليج. إن إدراج أسهم بنك الخليج في مؤشر الأسواق الناشئة خلال المراجعة السنوية للمؤشر في مايو 2018 سيؤدي إلى استقطاب المستثمرين العالميين وتعزيز السيولة وجاذبية أسهم بنك الخليج للمستثمرين."

النظرة المستقبلية الإجابية والتصنيف الائتماني في المرتبة "A"

لا يزال بنك الخليج يحظى بالتقدير على المستوى العالمي لجدارته الائتمانية وقوته المالية، حيث اصبح مصنفاً في المرتبة "A" من قبل جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، مع تعديل نظرته المستقبلية مؤخراً من "مستقرة" إلى "إيجابية" من قبل وكالة موديز إنفستورز سيرفس في مايو 2018. وعلق الغانم على هذا الجانب قائلاً: "أشعر بالاعتزاز لقيام وكالة موديز مؤخراً برفع مرتبة النظرة المستقبلية لبنك الخليج من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مع تثبيت تصنيفه طويل المدى في المرتبة "A3". وقد تحقق ذلك نتيجة للتحسن المستمر في جودة موجودات البنك." والإضافة إلى قيام موديز مؤخراً برفع تصنيف البنك، قامت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية بتثبيت التصنيف الائتماني للمصدر لبنك الخليج عند المرتبة "A-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" في يونيو 2018. ومن جهة أخرى، قامت وكالة كابيتال إنتليجنس برفع تصنيف البنك من المرتبة "BBB+" إلى المرتبة "A-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" في إبريل 2018. وفي ديسمبر 2017، كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد رفعت تصنيف الجدوى المالية لبنك الخليج من المرتبة "bb" إلى المرتبة "bb+" كما قامت بتثبيت تصنيف البنك للمصدر على المدى الطويل عند المرتبة "A+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

الجوائز التقديرية

تم اختيار البنك خلال الربع الثاني من عام 2018 "كأفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد في الكويت" من قبل مجلة ذا بانكر ميدل إيست، التي تعد أكبر مجلة متخصصة في القطاع المصرفي في المنطقة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي. وجاءت الجائزة تقديراً للأداء المتميز للبنك في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وتلقي الضوء على مدى تفهمه لاحتياجات العملاء والتزامه بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لهم.

واختتم السد/ الغانم حديثة قائلاً: "أود أن أتقدم بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذه النتائج القوية، كما أود أن أتقدم بالشكر إلى مساهمينا الكرام وبنك الكويت المركزي على دعمهم المستمر، وأخص بالشكر عملاءنا الكرام على ولائهم، وأكرر التزامنا بوضعهم في مركز اهتمامنا على الدوام."