بنك الخليج يحقق 26.8 مليون دينار أرباح صافية بالنصف الأول بربحية 9.2 فلس

بنك الخليج

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:10 19/07/2018 حدث بتاريخ: 15:11 19/07/2018

أعلن بنك الخليج الكويتي اليوم الخميس عن تحقيقه أرباحا صافية بلغت 26.8 مليون دينار كويتي (نحو 88.4 مليون دولار أمريكي) في النصف الاول من عام 2018 بربحية للسهم قدرها 9.2 فلس.

وقال البنك في بيان نشر على الموقع الالكتروني لبورصة الكويت إن الارباح الصافية للبنك نمت بنسبة 17.8 في المئة في النصف الاول من 2018 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017.

وأضاف (الخليج) أن اجمالي الموجودات بلغ في نهاية النصف الاول من 2018 نحو 5.8 مليار دينار (نحو 19 مليار دولار) بنمو نسبته 3.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.

وأوضح أن الأرباح في الربع الثاني من 2018 بلغت 16 مليون دينار (نحو 52.8 مليون دولار) بنمو نسبته 19.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2017 في حين بلغت ربحية السهم 5.5 فلس بالربع الثاني بنسبة نمو 19.6 في المئة عن الفترة المماثلة من عام 2017.