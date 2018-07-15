بورصة الكويت: إدراج أسهم "المتكاملة القابضة" الكويتية في السوق الأول

بورصة الكويت

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:46 15/07/2018 حدث بتاريخ: 13:46 15/07/2018

أعلنت شركة بورصة الكويت إدراج أسهم الشركة المتكاملة القابضة الكويتية في السوق الأول بعد إغلاق عملية الاكتتاب الخاص بالطرح الثانوي لحصة 35 في المئة من الشركة والذي زاد على 230 في المئة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البورصة خالد الخالد في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن (المتكاملة) تعتبر أول شركة تدرج في بورصة الكويت منذ تقسيم السوق لتصبح ال17 ضمن الشركات المدرجة في السوق الأول.

وأضاف الخالد أن السوق الكويتي على أبواب مرحلة محورية تتضمن الكثير من المتغيرات التي من شأنها استقطاب المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية لافتا إلى أن الطرح الخاص لنحو 76 مليون سهم من (المتكاملة) بسعر 730 فلسا للسهم حقق أكثر من 130 مليون دينار كويتي (نحو 429.7 مليون دولار أمريكي).

وأوضح أنه لأول مرة فاق عدد المكتتبين من الأفراد والمحافظ والصناديق الاستثمارية أكثر من 1000 مساهم في اكتتابات الطرح الخاص في الكويت لافتا إلى أن إدراج الشركة يعد فرصة للمستثمرين للدخول في أحد أكثر القطاعات المهمة محليا وعالميا.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار الكويتية فيصل الحمد في تصريح مماثل إن عملية الاكتتاب التي تديرها (الوطني للاستثمار) لمصلحة (المتكاملة) استقطبت اهتماما كثيفا من المستثمرين كافة سواء داخل البلاد أو خارجها.

وتوقع الحمد أن يؤدي الإدراج الناجح ل(المتكاملة) إلى تشجيع شركات خاصة أخرى لطرح أسهمها وإدراجها في بورصة الكويت.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المتكاملة القابضة جاسم بودي إن (المتكاملة) نجحت مؤخرا في الحصول على موافقة هيئة أسواق المال وبورصة الكويت لإدراجها في السوق الأول بعد أن استوفت جميع متطلبات الإدراج.

وأوضح بودي أن الشركة سجلت أرباحا صافية بلغت 13.3 مليون دينار (نحو 43.9 مليون دولار) في 2017 محققة بذلك نسبة نمو بلغت 36 في المئة متوقعا أن تحقق خلال هذا العام أرباحا صافية بقيمة لاتقل عن 8ر15 مليون دينار (نحو 52 مليون دولار).

وأوضح أن (المتكاملة) حققت أرباحا صافية خلال الربع الأول من 2018 بلغت نحو 5 ملايين دينار (نحو 16.4 مليوم دولار) مقارنة ب 3.3 مليون دينار (نحو 10.8 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأسست (المتكاملة القابضة) عام 2005 ويبلغ رأسمالها 22 مليون دينار كويتي (نحو 72.6 مليون دولار امريكي) وتعمل في النقل اللوجستي وتشغيل المعدات الثقيلة في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية ولها عمليات في الكويت وقطر وتخطط حاليا لمزيد من التوسع في عمان.

وتتضمن شروط إدراج الشركات في السوق الأول ببورصة الكويت أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر أو المجموعة المسيطرة على الشركة تعادل مبلغ 45 مليون دينار (نحو 148 مليون دولار) وتحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقيم أصول أو مستشار استثمار مرخص من الهيئة.

كما يشترط أن ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهما بشرط أن يمتلك كل منهم أسهم لاتقل قيمتها عن 10 الاف دينار (نحو 33 مليون دولار) وذلك حسب القيمة العادلة للسهم إضافة الى أن تكون الشركة مستمرة في ممارسة غرض أو أكثر من أغراضها الرئيسية.