ممثلي MSCI يلتقون ببورصة الكويت أثناء جولتهم المحلية

جانب من اللقاء

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:21 11/07/2018 حدث بتاريخ: 13:26 11/07/2018

التقى أعضاء الإدارة التنفيذية في بورصة الكويت بممثلي MSCI وذلك أثناء جولة خاصة أقيمت على المستوى المحلي للقاء العديد من الجهات. يأتي اللقاء في أعقاب إعلان المؤشر ضم بورصة الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية لتصنيف السوق للعام 2019، والذي على أثره قد يتم ترقية تصنيف دولة الكويت من الأسواق الثانوية إلى الأسواق الناشئة.

وخلال الجولة، التي تم التنسيق لها من قبل بورصة الكويت، أجرى ممثلي MSCI مناقشات حول إمكانية الترقية أثناء لقاءات عديدة شملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة أسواق المال، وشركة الشركة الكويتية للمقاصة..

وجمع اللقاء مع بورصة الكويت وممثلي MSCI كل من هنري فيرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وروبرت الأنصاري-المدير التنفيذي والمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط، حيث التقيا بخالد عبد الرزاق الخالد، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، لمناقشة الترقية المحتملة، والتي ستنعكس بدورها على جميع المؤشرات العالمية والإقليمية.

بدوره قال هنري فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـدى MSCI: "يسرنا الإعلان عن ضم MSCI الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية، والذي على أثره قد يتم ترقية تصنيفها إلى الأسواق الناشئة. يعمل المستثمرين على المستوى الدولي على التواصل معنا في سبيل التعبير عن آرائهم الإيجابية بشأن الإصلاحات التي تمت في السوق المالي الكويتي والتغييرات القائمة وكذلك تلك المخطط لها. ان إضافة MSCI الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية يمنحها فرصة الحصول على تعليقات وآراء مفصلة خلال العام المقبل، نتطلع إلى إقامة علاقات قوية مع الكويت، ويسرنا مشاركة ملاحظات المستثمرين حول البرنامج الطموح الذي تتبناه البلاد "

تعليقاً على الزيارة، صرح خالد عبد الرزاق الخالد، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: "يسرنا لقاء ممثلي MSCI إثر الإعلان الذي تم في يونيو الماضي. الاجتماعات كانت مثمرة ونتطلع نحو المرحلة القادمة والتي سوف تقوم خلالها MSCI باستطلاع آراء المشاركين في السوق حول اقتراح إعادة تصنيف مؤشر MSCI الكويت"

وأضاف الخالد: "يعكس الانضمام لقائمة المتابعة الخاصة بتصنيف الأسواق قدرة بورصة الكويت على رفع معايير سوق المال الكويتي وكسب ثقة الأطراف ذات الصلة في قواعدنا وأنظمتنا. تمكنا من خلال الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم السوق اليوم، بالإضافة إلى مستوى الشفافية الذي تحقق بالفعل، من أن نقترب من مستوى البورصات الأكثر شهرة وتطوراً في المنطقة، فقد قمنا بتطوير البنية التحتية للسوق لتضم أنظمة ودورات تسوية، سعياً نحو خلق مجال للمستثمرين الدوليين"

سوف تقوم MSCI بإعلان النتيجة النهائية في يونيو 2019 للبدء في إمكانية تطبيقها ضمن المراجعة نصف السنوية التي تتم في مايو 2020. ومن المرجح أن يصل وزن مؤشر MSCI الكويت إلى 0.3% ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

ويعد مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أحد أكبر مزودي الابحاث والأدوات الذي يستند إليه المستثمرين. وتعتبر الترقية من الأسواق النامية إلى الناشئة إنجازاً كبيراً لأي دولة يجلب معه تدفقات رأس مال كبيرة من قبل المستثمرين الدوليين.