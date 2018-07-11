مجلس إدارة جلوبل يقترح توزيع 7.5 مليون دينار كويتي للمساهمين من خلال تخفيض رأس المال

جلوبل

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:08 11/07/2018 حدث بتاريخ: 13:08 11/07/2018

أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، شركة إدارة أصول واستثمارات مصرفية إقليمية تتخذ من الكويت مقراً لها وتتواجد في أسواق المال الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد اليوم الأربعاء 11 يوليو 2018.

فبعد تحقيق الشركة أرباحاً لخمس سنوات متتالية مع توزيع متحفظ للأصول ومستويات مرتفعة من السيولة والأصول السائلة في ميزانيتها، اقترح مجلس الإدارة توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 7.5 مليون دينار كويتي عن طريق تخفيض رأس المال. ويخضع هذا الاقتراح لموافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية غير العادية. وسيتم تخفيض رأس المال بإلغاء 75 مليون سهم، أي بإلغاء حوالي 13.5 في المائة من عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم (مستثنى منها أسهم الخزينة) بسعر 0.100 دينار لكل سهم تدفع للمساهم نقداً. وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، سيصبح رأس المال المصرح به والمدفوع 49.5 مليون دينار كويتي مع سيولة كافية لتمويل أعمال الشركة الأساسية.

كما وافق مجلس الإدارة على استقالة مها خالد الغنيم وبدر عبدالله السميط من عضويتيهما في المجلس شاكراً مساهمتهما الفعالة والقيمة المضافة التي قدماها خلال فترة عضويتهما. كما تم إنتخاب عبدالوهاب الحلبي نائباً لرئيس مجلس الإدارة وتكليف سليمان محمد شاهين الربيع بالقيام بمهام الرئيس التنفيذي.