"زين" الشريك الاستراتيجي لمخيم "كودِد" الصيفي للأطفال

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:45 10/07/2018 حدث بتاريخ: 15:46 10/07/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن شراكتها الاستراتيجية لمخيم "كودِد" الصيفي للأطفالCoded Juniors ، والذي يهدف إلى تعليم الأطفال أساسيات لغات البرمجة والتكنولوجيا باستخدام أحدث الأدوات والوسائل التكنولوجية، وذلك بالتعاون مع مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها الاستراتيجية لمخيم "كودِد" الصيفي للأطفال تأتي ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه قطاع التعليم، والتي تحرص من خلالها على المساهمة في تنمية وتطوير الإبداع التكنولوجي لدى الفئات العمرية المختلفة ومنها فئة أطفال المدارس، وخاصةً فيما يتعلق بتطوير مهاراتهم التكنولوجية والبرمجية التي تُمثّل أساس العصر الرقمي الحديث.

وبينت زين أن مخيم "كودِد" الصيفي للأطفال يهدف بشكل رئيسي إلى تعليم أطفال المدارس من أعمار 7 – 12 سنة أساسيات لغات البرمجة والتكنولوجيا باستخدام أحدث الأدوات والوسائل التكنولوجية كالروبوت وألعاب التركيب الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها، بالإضافة إلى الوسائل التقليدية كالفن والرسم والموسيقى، وذلك في أجواء تعليمية فريدة من نوعها تستمر لمدة 4 أسابيع في متحف الفضاء بمركز عبدالله السالم الثقافي.

وأوضحت الشركة أنها تسعى من خلال دعمها لهذه المبادرة المتميزة إلى توفير البيئة التعليمية المناسبة للأطفال في الكويت لاحتضان طاقاتهم ومواهبهم وتزويدهم بالمهارات الحديثة اللازمة لتحبيب الإبداع التكنولوجي في نفوسهم منذ الصغر، وذلك لقناعتها الشديدة بأهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في بناء المستقبل والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وتسعى زين إلى أن تلعب دوراً حاسما كمزود اتصالات رقمي متكامل وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية التي يشهدها العصر الحديث، حيث تتطلع دائماً إلى مراحل جديدة من الانفراد والتميز مع عملائها في كافة الخدمات والمنتجات التي تقدمها، هذا بالإضافة إلى مواكبة تطلعات عملائها بمختلف فئاتهم العمرية، وذلك من خلال دعم الجهات التي تتبنى الإبداع التكنولوجي وتعمل على تنميته.

وأكّدت زين على اهتمامها بدعم ومساندة الجهات التي تقدم البيئة المناسبة للأجيال القادمة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث لن تدّخر الشركة جهداً في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الإبداع وتخدم المجتمع وتُسهم في رفعة الوطن.