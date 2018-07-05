مطار دبي يستعد لاستقبال 1.1 مليون مسافر في ثلاثة أيام

مطار دبي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 17:29 05/07/2018 حدث بتاريخ: 17:39 05/07/2018

تتوقع دبي ان يستقبل مطارها أكثر من 1,1 مليون مسافر بين اليوم الخميس والسبت، مع افتتاح موسم اجازات الصيف في الامارة الخليجية التي يزورها نحو 16 مليون سائح سنويا.

وقال المكتب الاعلامي لحكومة دبي في تغريدة على حسابه بتويتر ان "مطار دبي الدولي يستعد لاستقبال أكثر من 1,1 مليون مسافر خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع من 5 إلى 7 تموز/يوليو".

وأضاف انها "الفترة الأكثر ازدحاما خلال العام".

وبدأ مئات آلاف المقيمين الاجانب في دبي بالمغادرة مع عائلاتهم الى بلدانهم لقضاء اجازة الصيف فيها، مع انتهاء الفصل الدراسي للعام الحالي الاسبوع الماضي.

وبينما يغادر هؤلاء، يصل الى الامارة مئات الآلاف من الزوار للقيام بجولات سياحية فيها قبل ان ترتفع درجات الحرارة في الأسابيع المقبلة.

ويستخدم مطار دبي وسائل تكنولوجية حديثة لتسهيل الحركة فيه وبينها البوابات الالكترونية التي تتيح للمقيمين الخروج والدخول عبر بطاقة الهوية من دون الحاجة لختم جوازات السفر.

ويشير مطار دبي الى انه قادر على التعامل مع 25 ألف حقيبة في الساعة.

وفي 2017، حل مطار دبي الدولي في المرتبة الأولى عالميا كأكثر مطارات العالم اشغالا من حيث المسافرين الدوليين، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، مع استخدامه من قبل 88,2 مليون مسافر.

ويعد هذا المطار الذي يشكل مركزا رئيسيا للعبور واحدا من بين عدة مطارات خليجية شهدت نموا هائلا خلال الأعوام الأخيرة.

وتعتبر دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم وقد زارها العام الماضي 15,8 مليون شخص. وتضمّ الامارة مئات الأبراج وناطحات السحاب، وأشهرها برج خليفة الأعلى في العالم والذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق "السبع نجوم".