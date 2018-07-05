بنك الكويت الوطني يحتفل بشفاء مرضى من مستشفاه التخصصي

جانب من الفعالية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:19 05/07/2018 حدث بتاريخ: 15:19 05/07/2018

في إطار برنامجه الخاص بالمستشفى التخصصي للأطفال ووحدة العلاج بالخلايا الجذعية، نظم بنك الكويت الوطني مجموعة من النشاطات الترفيهية وورش العمل الفنية في شهر يونيو شملت احتفالاً خاصاً باليوم العالمي للناجين من مرض السرطان تخلله بث شهادات حية للذين خضعوا للعلاج في مستشفى البنك الوطني وتشافوا وذلك لإلهام المرضى قيد العلاج بالأمل والقوة والعزيمة لهزيمة المرض. كما تخلل شهر يونيو في المستشفى ورشة أشغال يدوية وورشة أخرى لصناعة إطار لعرض الصور الفوتوغرافية.

وقالت مساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني السيدة/ منال فيصل المطر "إن فعاليات الأطفال لشهر يونيو كانت مختلفة لأنها شهدت احتفالنا بالناجين من مرض السرطان في مستشفى بنك الكويت الوطني. لقد قدم هؤلاء شهادات حية لتجربتهم مع العلاج وما تخللها من ألم وما الذي سهّل عليهم بالفعل طريق علاجهم الطويل وكيف تغلبوا على المرض بفضل قوة ارادتهم وحبهم للحياة ودعم ذويهم وجو الأسرة المترابط في مستشفى الوطني. لقد كان لهذه التجارب وقعاً ايجابياً على أطفالنا قيد العالج لاسيما منهم من يخضع لعلاج طويل.

وأضافت المطر أن فعاليات شهر يونيو تضمنت كذلك ورشة أشغال يدوية حيث شارك الأطفال سوياً بصناعة الحلي والأشغال اليدوية الأخرى باستخدام وسائل مسلية ومبتكرة تميزت بألوانها الزاهية. كما قمنا بإعداد ورشة أخرى أتاحت للأطفال فرصة صناعة إطار للصور الفتوغرافية باستخدام مواد مبتكرة ومتنوعة.

ولفتت المطر أننا في بنك الكويت الوطني نحرص على توفير بيئة سليمة للأطفال ليكون بإمكانهم تحمل عبء العلاج بسعادة وفرح. إن هذه النشاطات ما زالت تحقق أهدافها ونحن فخورون بالنتائج التي نراها على وجوه أطفالنا الذين يزدادون قوة وأملا يوماً بعد يوم.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الوطني لديه برنامج متكامل لأطفال المستشفى تم تصميمه وفق معايير تضمن توفير أفضل رعاية للأطفال وذويهم كما أنها تركز أيضاً على دمج الفريق الطبي والمعالج في هذه النشاطات للتعبير عن روح العائلة الواحدة، وهذه المعايير تعكس معايير البنك كذلك كمؤسسة مالية رائدة.

ويقدم البنك ضمن برنامج الفعاليات مجموعة نشاطات مختلفة على مدار العام تتضمن مشاهدة افلامهم المفضلة في صالة عرض مخصصة وركن قراءة ومطالعة حيث وفر البنك المستلزمات كافة التي بتطلبها هذا البرنامج من كتب وصالة العرض وادوات ترفيه ومقاعد ووسائل دعم بما يلبي تطلعات الأطفال ويدفعهم للاستمتاع بهذه النشاطات على اختلافها.