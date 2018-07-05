"المتكاملة القابضة" تدرج رسمياً في بورصة الكويت 15 يوليو الجاري

بورصة الكويت

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:51 05/07/2018 حدث بتاريخ: 13:52 05/07/2018

أعلنت الشركة المتكاملة القابضة (ش.م.ك)، المتخصصة (من خلال شركاتها التابعة) بتأجير وتشغيل الرافعات والمعدات الثقيلة، بالتعاون مع شركة الوطني للاستثمار (NBK Capital) عن إدراج "المتكاملة" رسمياً في السوق الأول من بورصة الكويت اعتباراً من يوم 15 يوليو الجاري.

واغلقت عملية الاكتتاب الخاص بالطرح الثانوي للشركة المتكاملة القابضة بتغطية تخطت أكثر من 230% ، وما يعادل نسبة قدرها 35% من رأسمال الشركة ، حيث حقق الطرح الخاص لعدد 76 مليون سهم بسعر 730 فلس للسهم الواحد أكثر من 130 مليون دينار كويتي.

و نجحت "المتكاملة" في الحصول على موافقة هيئة أسواق المال وبورصة الكويت لإدراجها في السوق الأول من بورصة الكويت وذلك بعد إستيفاء جميع الشروط من ضمنها زيادة عدد مساهمي الشركة وتم ذلك من خلال الطرح الخاص بإدارة شركة الوطني للاستثمار حيث زاد عدد المكتتبين من الأفراد والمحافظ والصناديق الاستثمارية إلى أكثر من 1,000 مساهم في أسهم الشركة.

وحققت "المتكاملة" أرباحاً صافية بلغت 13.3 مليون د.ك في العام 2017 أي بواقع 60.5 فلس للسهم الواحد، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 36%.

وحول مؤشرات عام 2018، فقد حققت الشركة المتكاملة خلال الربع الأول من العام الحالي أرباحاً صافية بلغت نحو 5 مليون د.ك، مقارنة بـ 3.3 مليون د.ك للفترة ذاتها من العام الماضي، لتحقق بذلك نمواً في الأرباح يصل إلى أكثر من50% .

و أظهرت النتائج المالية في الربع الأول من 2018 زيادة إيرادات "المتكاملة" بنسبة 28%، حيث ارتفعت إلى 11.5 مليون د.ك وذلك مقارنة بإيرادات الربع الأول من العام 2017 والتي بلغت 9 مليون د.ك، كما ارتفعت ربحية السهم إلى 22.7 فلس مقارنة بـ 15.1 فلس عن الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها50% .

يذكر أن الشركة المتكاملة القابضة تأسست عام 2005، ويبلغ رأسمالها 22 مليون دينار كويتي، وهي شركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعمل من خلال شركاتها التابعة في مجال تأجير وتشغيل الرافعات والمعدات الثقيلة، وذلك في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية بشكل أساسي. كما تعمل "المتكاملة" في المقام الأول من خلال شركاتها التابعة في الكويت وقطر، وتخطط حالياً لمزيد من التوسع في عُمان في المستقبل القريب.