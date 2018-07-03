الاتحاد الدولي للنقل: طيران الجزيرة عضوا في الاتحاد والشركة حاصلة على شهادة السلامة التشغيلية

طيران الجزيرة

كتب بواسطة: %s المحرر الاقتصادي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:05 03/07/2018 حدث بتاريخ: 15:05 03/07/2018

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" أن الشائعات التي تزعم بأن طيران الجزيرة لم يعد عضواً في الاتحاد أو برنامج تدقيق وسلامة العمليات "IOSA" التابع لـ "أياتا"، هي عارية عن الصحة.

وقال الاتحاد في بيان صحفي اليوم أن طيران الجزيرة يعد عضواً في الاتحاد الدولي للنقل الجوي منذ 19 مايو 2011، والشركة حاصلة على شهادة في السلامة التشغيلية للعمليات "IOSA" التي يصدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي، كما أنه من المقرر تجديد الشركة لهذه الشهادة في وقت لاحق من العام الجاري.

وأشار الى أن شهادة السلامة التشغيلية معياراً لإدارة السلامة العالمية لشركات الطيران، وجميع أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي من شركات الطيران يتوجب عليهم البقاء مسجلين من أجل الحفاظ على عضوية الاتحاد.