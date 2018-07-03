شركة المشاريع تجدد اتفاقية الشراكة مع إنجاز الكويت لتدريب 1000 طالب

الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز الكويت ليلى هلال المطيري "يسار" مع المدير التنفيذي لاتصالات المجموعة في شركة المشاريع إيمان العوضي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:24 03/07/2018 حدث بتاريخ: 11:24 03/07/2018

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) اليوم عن تجديد اتفاقية الشراكة مع مؤسسة إنجاز الكويت غير الحكومية التي تشجع على خدمة المجتمع من خلال تطوع المهنيين لتدريب الشباب والشابات في المدارس والجامعات. وسيعمل المتطوعون من شركات مجموعة شركة المشاريع بموجب هذه الاتفاقية على تدريب 1000 طالب على مدى العامين الدراسيين المقبلين.

ووفقاً للاتفاقية فإن موظفين من شركات المجموعة سوف يتطوعون من أجل تقديم برامج إنجاز التدريبية لتلاميذ المرحلتين المتوسطة والثانوية وطلاب الجامعات في مجالي ريادة الأعمال والاستعداد للعمل والثقافة المالية. وستبدأ البرامج التدريبية مع بداية العام الدراسي في شهر سبتمبر 2018، وتستمر حتى يونيو 2020.

وبهذه المناسبة قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز الكويت الآنسة ليلى هلال المطيري "إننا نشعر بالفخر والسعادة للعمل عن كثب مع شركة مشاريع الكويت التي تعتبر من أهم الداعمين للدور الذي تقوم به إنجاز الكويت. لقد أتاح لنا الدعم الذي قدمته شركة المشاريع فرصة العمل على تمكين شباب الكويت، كما تبرهن مثل هذه الاتفاقيات أهمية الشراكات مع القطاع الخاص. إن عدد المتطوعين الذين يمثلون شركة مشاريع الكويت في الأنشطة المختلفة التي قمنا بتنظيمها، والوقت والجهد الذي عملوا على تخصيصه في سبيل تدريب الطلاب يؤكد أهمية العمل الذي تقوم به إنجاز عبر الاستثمار في مستقبل الكويت من خلال تثقيف الشباب وزيادة الوعي من أجل تعزيز ثقافة ريادة الأعمال".

من جهتها قالت المدير التنفيذي لاتصالات المجموعة في شركة المشاريع الآنسة إيمان العوضي "نحن سعداء بتجديد شراكتنا مع مؤسسة إنجاز الكويت لعامين دراسيين جديدين. لقد وفر تعاوننا السابق مع إنجاز فرصة تواصل المتطوعين بشكل مباشر مع الطلاب، وإعطائهم فكرة عن خياراتهم الوظيفية المستقبلية. إننا نتطلع إلى تعزيز ثقافة التطوع داخل شركات المجموعة حيث يشارك موظفونا معارفهم وخبراتهم مع الشباب في مجتمعنا".

يذكر أن شركة المشاريع وقعت الاتفاقية الأولى مع إنجاز الكويت في شهر يونيو 2016 بهدف تدريب 1000 طالب على مدار عامين دراسيين. وقد تطوع أكثر من 30 موظفاً من موظفي شركة مشاريع الكويت، وبنك برقان، ومجموعة الخليج للتأمين، وOSN، وشركة العقارات المتحدة، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية وشركة كامكو للاستثمار للمشاركة في هذه المبادرة.