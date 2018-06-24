المضف: بنك "الائتمان" قلّص العمالة الوافدة من 18% الى 4% والتكويت الكامل قريبا

جانب من الفعالية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:49 24/06/2018 حدث بتاريخ: 12:50 24/06/2018

وقّع نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح مضف المضف ونائب المدير التنفيذي لبنك بوبيان عبد الله التويجري صباح اليوم بروتوكول تعاون للربط الالكتروني بين البنكين ، بحضور نائب مدير عام بنك الائتمان للشئون المالية والإدارية والقانونية – فوزي الصقلاوي وشريفه الكندري و وفاء كاظم من مركز نظم المعلومات.

حضر توقيع الاتفاق من جانب بنك بوبيان كل من : المدير التنفيذي بإدارة الاتصال والتسويق قتيبة البسام ومدير ادارة المعالجة المركزية خالد المشعل.

وقال المضف في تصريح صحافي عقب التوقيع : إن توقيع الاتفاق يأتي امتدادا للجهود التي يبذلها "الائتمان" في توسيع شبكة الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والبنوك التجارية، وتنفيذا للاستراتيجية التي يتبناها البنك للتحول نحو انجاز المعاملات الكترونيا.

وأكد أن الخطوة الجديدة ستمكن عملاء بنك بوبيان من المواطنين المسجلين لدى بنك الائتمان والمستفيدين من القروض التي يمنحها من دفع أقساطهم عبر موقع بنك بوبيان، بالإضافة إلى امكانية اجراء التحويلات المباشرة واستيفاء الاستقطاعات الشهرية من دون حاجة إلى مراجعة أي من أفرع البنك بأنفسهم.

وأشار إلى أن حرص بنك الائتمان على توسيع شبكة الربط مع البنوك والمصارف التجارية يعكس قناعة ثابتة بدور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية في البلاد ورافعة مهمة لتحول الكويت إلى مركز مالي واقتصادي.

وأضاف: إن "التعاون بين "الائتمان" والبنوك الخاصة يعكس كذلك الشراكة القديمة والمتجذرة في الكويت بين القطاعين العام والخاص والتي بدأت منذ عقود طويلة وأسهمت في نهضة الكويت وتطورها الاقتصادي".

وذكر أن الخطط المعتمدة في هذا الاطار تتضمن الربط الالكتروني مع كل البنوك التجارية، وهو ما تحقق بالفعل عبر برنامج زمني محدد، لإتاحة المزايا نفسها لكل المستفيدين من قروض "الائتمان" وأيا كان المصرف التجاري الذي يتعاملون معه.

وعبّر المضف عن شكره وتقديره لبنك بوبيان وادارته لما بذلته من جهود صادقة ومخلصة في انجاز اتفاق الربط الالكتروني، متمنياً استمرار التعاون بين الجانبين لما فيه خير المواطنين الكويتيين.

وعلى هامش التوقيع البروتوكولي أكد المضف التزام بنك الائتمان بدعم وتشجيع العمالة الوطنية وتطبيق سياسة الاحلال ترجمة لتوجهات مجلس الوزراء وتنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقــم (11) لسنة 2017 بشأن ‏قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية‎ وللقرارات الأخرى ذات الصلة.

وفي هذا السياق كشف المضف نجاح البنك السنوات القليلة الماضية في تقليص نسبة العمالة الوافدة في مختلف الفروع والاقسام والادارات من 18 في المئة إلى أقل من 4 في المئة من اجمالي العاملين، مؤكداَ أن استراتيجية البنك في الاهتمام بالعمالة الوطنية لأخذ مواقعها الحقيقية بالبنك.