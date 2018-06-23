وكالة ستاندارد آند بورز تثبت تصنيف بنك الخليج في المرتبة "A-"مع نظرة مستقبلية "مستقرة"

دلال الدوسري رئيسة علاقات المستثمرين ببنك الخليج

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:34 23/06/2018 حدث بتاريخ: 14:35 23/06/2018

قامت وكالة ستاندارد آند بورز العالمية بتثبيت تصنيف بنك الخليج الائتماني للأطراف المقابلة على المدى الطويل والمدى القصير عند المرتبة "A-/A-2" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وذلك خلال أحدث عملية مراجعة صدرت بتاريخ 21 يونيو 2018.

وترى وكالة ستاندارد آند بورز أن بنك الخليج سيتمكن من تحقيق نمو بأعلى من المعدلات السائدة في السوق الكويتي خلال السنتين المقبلتين، مع الاحتفاظ بمعدل مرتفع نسبياً لتوزيعات الأرباح المدفوعة.

وفي معرض تقريرها، أدلت الوكالة بالتصريح التالي: "لا تزال تصنيفاتنا تعكس الوضع السليم لبنك الخليج في السوق، باعتباره رابع أكبر بنك تجاري في الكويت. فقد شهدت حصة بنك الخليج من القروض والودائع تحسناً ملموساً، وفي اعتقادنا أن البنك سيواصل النمو بمعدل أسرع من المعدل السائد في السوق."

وتعليقاً على النظرة المستقبلية المستقرة، قالت الوكالة: "إن النظرة المستقبلية المستقرة لبنك الخليج تعكس وجهة نظرنا بأن نشاط البنك وأرباحه المالية ستبقى قويةً خلال الأشهر الأربعة والعشرين المقبلة، وذلك بفضل الرسملة الكافية للبنك وارتفاع جودة موجوداته."

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة/ دلال الدوسري، رئيسة علاقات المستثمرين ببنك الخليج، قائلةً: "يسعدنا الرأي الائتماني الصادر مؤخراً من وكالة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني. حيث يعد تثبيت تصنيف بنك الخليج للأطراف المقابلة على المدى الطويل في المرتبة "A-" اعترافاً دولياً بالتحسن المطّرد للقروض وجودة الموجودات والربحية لدى البنك، فضلاً عن قوة رأسماله وسلامة أوضاع السيولة لديه."



واستطردت السيدة/ الدوسري قائلةً: "وبهذا الرأي الائتماني الصادر مؤخراً، يستمر تصنيف بنك الخليج عند المرتبة "A" من قبل أكبر 4 وكالات التصنيف الائتماني العالمية."

هذا، ولا يزال بنك الخليج يحظى بالتقدير العالمي المستمر لجدارته الائتمانية وقوته المالية.

فبالإضافة إلى التثبيت الذي أصدرته مؤخراً وكالة ستاندارد آند بورز، قامت وكالة موديز إنفستورز سيرفسز في شهر مايو 2018 بتعديل النظرة المستقبلية للبنك من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مع تثبيت التصنيف الائتماني للمصدر عند المرتبة "A3".

وبالمثل، قامت وكالة فيتش برفع تصنيف بنك الخليج من حيث الجدوى المالية من المرتبة "bb" إلى المرتبة "bb+" وبتثبيت تصنيف البنك للمصدر على المدى الطويل عند المرتبة "A+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

أما وكالة كابيتال إنتليجنس، فقد قامت مؤخراً برفع تصنيف البنك من المرتبة "BBB+" إلى المرتبة "A-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".