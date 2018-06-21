"مورغان ستانلي" تعلن نتائج المراجعة السنوية لإعادة تقييم سوق الكويت

بورصة الكويت

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:54 21/06/2018 حدث بتاريخ: 15:09 21/06/2018

أكدت بورصة الكويت أن مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI قد أعلنت عن ضمها إلى قائمة المراجعة السنوية لتصنيف السوق للعام 2019، والذي على أثره قد يتم ترقية تصنيف دولة الكويت من الأسواق الثانوية إلى الأسواق الناشئة.

سوف تقوم MSCI بإستطلاع آراء المشاركين في السوق حول إقتراح إعادة تصنيف لمؤشر MSCI الكويت على أن يتم إعلان النتيجة النهائية في يونيو 2019 للبدء في إمكانية تطبيقها ضمن المراجعة نصف السنوية التي تتم في مايو 2020. ومن المرجح أن يصل وزن مؤشر MSCI الكويت إلى 0.3% ضمن مؤشر MSCI للاسواق الناشئة.

ويعد مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، أحد أكبر مزودي الابحاث و الأدوات الذي يستند إليه المستثمرين. وتعتبر الترقية من الأسواق النامية إلى الناشئة إنجازاً كبيراً لأي دولة يجلب معه تدفقات رأس مال كبيرة من قبل المستثمرين الدوليين.

تتم عملية المراجعة على مدار عام كامل، حيث تعتمد المراجعة على ثلاثة معايير لتحليل النتائج والحصول على معلومات تشمل معدل النمو الاقتصادي للدولة، وشروط الحجم والسيولة الخاصة بالشركات المدرجة، وكذلك إمكانية الدخول إلى السوق.

وتعليقاً على الإعلان، صرح خالد عبد الرزاق الخالد، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: "يأتي هذا الإعلان ليؤكد على أن بورصة الكويت تمضي بالاتجاه الصحيح في اجراءاتها التطويرية وعلى أهمية التحديثات والإصلاحات التي أجرتها مؤخراً"

ويذكر أنه في العام 2017، أعلن مجلس إدارة شركة Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell البريطانية، عن تصنيف بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة الثانوية، وسيتم الدخول الفعلي إلى المؤشر عبر مرحلتين أحدهما تتم في سبتمبر المقبل والأخرى في ديسمبر من هذا العام.

و منذ تأسيسها في عام 2014، التزمت بورصة الكويت بتطبيق المعايير الدولية وتسهيل عملية تطوير سوق مالي إقليمي رائد معترف به دولياً.