متطوعو بنك الكويت الوطني يشاركون المصلين في المسجد الكبير أجواء العشر الأواخر

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:49 13/06/2018 حدث بتاريخ: 13:06 13/06/2018

شارك متطوعو بنك الكويت الوطني الأجواء الإيمانية مع المصلين في المسجد الكبير خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث وزعوا المياه والتمر والعصائر والمثلجات على المصلين الذين يحيون صلاة القيام وليلة القدر المباركة.

وقال رئيس فريق إدارة العلاقات العامة لدى بنك الكويت الوطني طلال عادل التركي "إن متطوعو البنك متواجدون لخدمة المصلين خلال هذه الفترة من الشهر الفضيل، في الوقت نفسه الذي تتواصل فيه حملة توزيع وجبات الإفطار في مختلف المناطق الحيوية في الكويت إلى جانب استقبال الصائمين على موائد الوطني طوال أيام الشهر الفضيل في خيمة البنك مقابل سوق شرق".

وأضاف التركي أن بنك الكويت الوطني اتخذ كافة الإجراءات اللازمة خلال الربع الأخير من شهر رمضان المبارك، مع فريق شمل عشرات الموظفين من البنك الوطني لاستقبال وخدمة الصائمين خلال العشر الأواخر وضمان توفير أفضل الخدمات والأجواء الرمضانية لهم.

وتجدر الاشارة إلى أن البنك الوطني دأب على تقديم برنامج "افعل الخير في شهر الخير" منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً، ويتضمن العديد من الفعاليات والمساهمات وأعمال الرعاية الاجتماعية والأنشطة التطوعية منها حملة موائد الوطني لإفطار الصائمين وحملة ساعد تسعد وحملة رمضان أمان ورعاية مدفع الافطار في قصر نايف وحملة التوعية مع إدارة الإطفاء وتوفير وجبات افطار وتأهيل مركز للإفطار في منطقة جليب الشيوخ وغيرها.

ويأتي البرنامج في إطار حرص البنك الوطني على التواصل مع مختلف المؤسسات الاجتماعية وفئات المجتمع كافة محافظاً على موقعه في مقدمة مؤسسات القطاع الخاص المحلي التي كرست مبادئ المسؤولية الاجتماعية وترجمتها من خلال برامج ومبادرات تأخذ بعداً اجتماعياً حقيقياً.