"زين" تحتفي بطلبة الثانوية المتفوقين الأوائل

إيمان الروضان تتوسط الطلبة المُكرّمين

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:03 11/06/2018 حدث بتاريخ: 14:10 11/06/2018

احتفت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت بالطلبة المتفوقين الأوائل في الثانوية العامة بمقرها الرئيسي في الشويخ، وذلك خلال الحفل الخاص التي أقامته على شرفهم وأولياء أمورهم بحضور الرئيس التنفيذي في شركة زين الكويت إيمان الروضان.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها تحرص في نهاية كل عام دراسي على تكريم الطلبة والطالبات المتفوقين في الثانوية العامة على مستوى دولة الكويت وعلى مستوى الطلبة الكويتيين، وذلك لمُشاركتهم فرحة التفوق وتسليط الضوء على إنجازاتهم وسط تواجد عائلاتهم.

وخلال الكلمة التي ألقتها خلال الحفل، قالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لزين الكويت: " نحتفل اليوم بجيل جديد من أبنائنا وبناتنا المتفوقين الأوائل لمرحلة الثانوية وأولياء أمورهم الكرام في عالم زين الجميل، وأهنئكم بما حققتموه من إنجاز وتفوّق، ونحن فخورون جداً بشبابنا وشابّاتنا المتفوقين ".

وأضافت الروضان: " نحن نُدرك في زين مدى أهمية التعليم في تحقيق تنمية وتطوّر المجتمعات، ويأتي حرصنا على تكريم المتفوقين تأكيداً لأهمية العلم والتعليم، ودعماً منّا للشباب للنهوض بحضارتنا كمسلمين وكعرب، فحضارتنا كانت مبينة على تقدّمنا في مجالات العلم والثقافة ".

وبينت الروضان: " أود أن أذكركم أن هذه هي أولى خطواتكم في طريق رحلة النجاح والإنجاز التي ما زالت مستمرة، فهي رحلة طويلة مليئة بالتحديات، والمستقبل أمامكم، وأدعوكم إلى الصدق مع الله ومع أنفسكم، والمثابرة على مواجهة تحديات الحياة، وخاصة أنكم بإذن الله سوف تدخلون قريباً الحياة الجامعية، ومن بعدها سوق العمل والمسؤوليات ".

واختتمت الروضان بقولها: " أنتم المستقبل الذي سيكون مُشرقاً بإذن الله، فثقتنا فيكم غير محدودة، وبحماسكم وشغفكم للتفوق ستكونون قادرين على تقديم أنفسكم كأبناء جيل جديد يحمل معه الأمل والتفاؤل لهذا الوطن، وتجسدوا طموحاتكم على أرض الواقع ".

وأكدت زين أنها تكرّس المزيد من الجهود والمبادرات التي تعزز من تطوير العملية التعليمية في الدولة وفي جميع المجالات، حيث لن تدّخر جهدا لتسخير إمكانياتها المادية والبشرية لتعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بالتعليم وتطويره، سواءً المؤسسات التعليمية أو الأندية الطلابية، هذا إلى جانب دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل فعال في مجالات التنمية البشرية بشكل عام.

الجدير بالذكر أن زين تُعتبر من الشركات الرائدة في دعم قطاع التعليم والشباب في الكويت، حيث تتناغم أنشطتها ومبادراتها مع أولويات برنامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة الذي تتبناه، وذلك من خلال مشاريع ومبادرات عديدة وبالتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة.