التركيت : 2.3 مليون دينار ارباح "اركان العقارية" في الربع الثاني من عام 2018

نائب رئيس مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية والرئيس التنفيذي عبدالرحمن حمد التركيت

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 19:59 10/06/2018 حدث بتاريخ: 20:00 10/06/2018

كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية والرئيس التنفيذي عبدالرحمن حمد التركيت عن أن الشركة حققت ربحاً صافياً بلغ 2.26 ملايين دينار خلال الربع الثاني من عام 2018 بزيادة 74% مقارنة بالربع الثاني من عام 2017، وربحية 9.1 فلس للسهم الواحد بزيادة نسبتها 72% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال التركيت ان الشركة تسير بخطوات ثابتة في تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق نتائج إيجابية من عملياتها الأساسية والتي ساهمت خلال الربع الثاني في ارتفاع الموجودات بنسبة 12% ، حيث بلغت 57.51 مليون دينار، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 8% ، وبلغت نسبة الإشغال لعقارات الشركة 90%.

وشدد على أن هذه النتائج الممتازة تشير إلى الأداء المتميز للشركة وإلى نجاح واضح لسياساتها الاستثمارية التي آتت ثمارها بشكل ملموس لافتا الى ان أركان الكويت العقارية تستند الى أرضية مالية صلبة والتي انعكست بشكل إيجابي على قيمة السهم الدفترية التي بلغت 138 فلساً للسهم الواحد، مسجلة ارتفاعاً ملموساً عن القيمة الدفترية للسهم لنفس الفترة من 2017.

وأرجع التركيت هذه النتائج إلى سعي الشركة الدائم لخلق فرص استثمارية عقارية مبتكرة، والتي تهدف إلى تحقيق عوائد مجزية لمساهميها وعملائها على حد سواء، وإلى قدرة الإدارة التنفيذية على اتخاذ القرارات المدروسة التي ساهمت إلى حد كبير في تعزيز من مصادر الدخل وتحقيق أعلى العوائد المالية للشركة.

ومن جانبه اشار الى ان الشركة في صدد المراحل النهائية من تطوير "استراحة الادعمي" والتي تقع على الخط السريع بمنطقة الجليعة ، عبر طرح خدمات جديده غير مسبوقة في الاستراحة لتكون نموذجا جديدا فيما يتعلق باستراحات الطرق السريعة بالكويت ، موضحا ان "أركان الكويت" ستوفر أفضل الخدمات لمستخدمي الطرق السريعة مما سيكون له اثر بناء في زيادة دخل الشركة وعوائدها.

وعن مشروع "أركان كلينك" بمنطقة الجابرية قال التركيت انه يتم حاليا تشطيب الدور السابع في المشروع والذي سيكون مجمعاً متكاملاً للعيادات الطبية التخصصية، وسيمثل نقطة التغير المحورية في استراتيجية " أركان" في الاستثمار العقاري المتخصص من خلال تقديم إضافة في مجال عمل الخدمات الطبية الخاصة المميزة.

وقال التركيت ان "اركان الكويت العقارية " حصلت على شهادة الأيزو الجودة والمعايير ، وذلك في إطار سياسة والتزام الشركة تجاه تطبيق أنظمة إدارة الجودة وتعميمها من أجل ضمان تحقيق أعلى درجات الجودة في تطابق نشاطات الشركة مع أحدث النظم والمعايير العالمية ، مبنيا أن المهمة الأصعب من الحصول على شهادات الآيزو تتمثل في الحفاظ عليها.

واكد التركيت على ان الشركة تعمل على قدما وساق على تطوير هويه الشركة لتتوافق مع مكانه اركان العقارية الحالية في السوق لتجسد بامتياز الأسس والقيم التي تقوم عليها أعمال الشركة بأسلوب بسيط ومعبّر، وبشكل حديث ومتجدّد يواكب التطورات والتغيّرات الحديثة في السوق.