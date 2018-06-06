"الصفاة للاستثمار" تنظم حملة افطار لعمال شركاتها التابعة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:01 06/06/2018 حدث بتاريخ: 15:03 06/06/2018

نظمت شركة الصفاة للاستثمار بالتعاون مع بنك الكويت للطعام حملة توزيع وجبات افطار على عمال شركة الشرق الاوسط للمواد الكيماوية وشركة صناعات السجاد وشركة المطبعة العصرية، حيث تطوع مجموعة من مختلف موظفي ادارات "الصفاة للاستثمار" في الحملة لعمل الخير في الشهر الفضيل. وتأتي الحملة الموجهة لعمال الشركات التابعة لشركة الصفاة للاستثمار في شهر رمضان المبارك لإدخال السرور عليهم والتخفيف عنهم.

وبهذا الصدد صرح رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار عبدالله حمد التركيت أن دعم العمال مسؤولية أساسية على كافة أفراد المجتمع كما أنها جزء من خطة المسؤولية الاجتماعية التي تبنتها الشركة لخدمة المجتمع في حين أن الحملة اختصت شريحة العمال، مضيفاً أن شهر رمضان هو شهر الخير الذي يتسابق فيه الجميع لمد يد العون للآخرين، معرباً أن الشركة تشجع موظفيها على العمل التطوعي الذي يخدم المجتمع.

وعن بنك الكويت للطعام قال عبدالله التركيت أن "البنك تأسس حديثاً إلا أن تأثيره ملحوظ في قطاع العمل الاجتماعي لاسيما اعتماد الكثير من مؤسسات القطاع الخاص عليه لعمل الخير، كما أنه يسهل على أصحاب الأيادي البيضاء خدمة المجتمع وتوفير الطعام للفئات المهمشة وأصحاب الدخول الضئيلة والمحتاجين" واصفاً رسالته بالنبيلة والسامية. ووجه التركيت امتنانه إلى القائمين على "بنك الطعام" لجهودهم بالتنسيق مع "الصفاة للاستثمار" لضمان نجاح الحملة وشكر متطوعي الحملة على جهودهم المبذولة.

أما عن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص أشار التركيت أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت جزء من استراتيجية الكثير من شركات القطاع الخاص التي من خلالها يتم دعم مجموعات مختلفة أو مشاريع مجتمعية متميزة بإطار مؤسسي واضح يتبع لوائح حوكمة الشركات وقوانين البلاد، مفيداً أن أنشطة المسؤولية الاجتماعية للصفاة المستقبلية تستهدف دعم الطلبة في مختلف مؤسسات التعليم العالي بالبلاد إضافة إلى شريحة الشباب، معرباً أن القطاع الخاص يراهن على الشباب الكويتي في نموه.