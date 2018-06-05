بورصة الكويت تعبر عن تقديرها للإعلاميين خلال غبقتها الرمضانية

فريق بورصة الكويت

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:09 05/06/2018 حدث بتاريخ: 14:11 05/06/2018

أقامت بورصة الكويت، مؤخراً، غبقة رمضانية على شرف الإعلاميين، عبرت من خلالها عن تقديرها لجهودهم المستمرة ودعمهم المقدم طوال العام، وذلك في منتجع صحارى الكويت للغولف.

وقد استمتع كل من ممثلي شركة بورصة الكويت والإعلاميين على حد سواء بأجواء الغبقة الرمضانية، التي سادتها الألفة والود، وجسدت طبيعة العلاقة التي يحرص كلا الطرفين على توطيدها وتقويتها.

وخلال الغبقة، ألقى ممثلي شركة بورصة الكويت الضوء على الدور الهام الذي يلعبه الإعلام الكويتي في القيام بمهمتها المتمثلة في تشغيل سوق مالي يتسم بالكفاءة والنزاهة والشفافية تخدم جميع الأطراف ذات الصلة بشكل متميز وبأرقى المستويات.