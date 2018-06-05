مجموعة غيتهاوس المالية تتخارج من محفظة عقارات صناعية في الولايات المتحدة

رئيس مجلس ادارة مجموعة غيتهاوس المالية فهد بودي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:41 05/06/2018 حدث بتاريخ: 13:53 05/06/2018

أعلنت مجموعة غيتهاوس المالية التي تعمل في مجال الخدمات المالية عن اتمامها بنجاح عملية تخارج من محفظة عقارات صناعية في الولايات المتحدة الامريكية.

وفي بيان صحفي قالت غيتهاوس ان عوائد الصفقة الإجمالية على الاستثمار بلغت نسبتها 128٪ شاملة التوزيعات والعائد على البيع حيث تم بيع المحفظة الى شركة مشتركة بين مجموعة برينان الاستثمارية وهي مجموعة استثمارية أميركية صاحبة خبرة طويلة واحدى الشركات الخليجية.

وقالت ان المحفظة الصناعية التي تم بيعها تتكون من 11 عقارا وتبلغ مساحتها الاجمالية 2.71 مليون قدم مربع، وموزعة على عدة ولايات مختلفة في الولايات المتحدة، وهي جورجيا، وإلينوي، وميشيغان، ومينيسوتا وأوهايو وبنسيلفانيا وتكساس، حيث ان العقارات مؤجرة بالكامل، وهي مجهزة لاحتضان الأنشطة الصناعية، وتديرها شركة متخصصة في هذا المجال.

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس ادارة مجموعة غيتهاوس المالية فهد بودي عن سعادته بهذا التخارج الناجح، موضحا ان الاستثمار بهذه المحفظة حقق عوائد مميزة للمستثمرين وأنه تم التخارج منها قبل فترة الخمس سنوات المتوقعة.

واوضح بودي ان هذا التخارج يدل على خبرة المجموعة في السوق الامريكي، كما يؤكد على قدرتها بتنفيذ صفقات الشراء والبيع بمرونة عالية، موضحا ان غيتهاوس رأت الوقت ملائما للتخارج من هذه المحفظة بعد حوالي السنتين من الاستحواذ، اذ حققت الهدف المطلوب منها.

وأكد بودي على الاستمرار في استراتيجية المجموعة التي رسمت عام 2010 والرامية نحو خلق الاستثمار في المحافظ العقارية في الولايات المتحدة، خاصة في ظل شراكتها مع مجموعة برينان للاستثمار.

واشار الى ان القطاع الصناعي في الولايات المتحدة يشهد تطورا سريعا، مشيرا الى ان المجموعة لديها رؤية متكاملة للاستفادة من هذا النمو، كما تعمل باستمرار لاقتناص والبحث عن افضل الفرص الاستثمارية التي تمكنها من تحقيق افضل العوائد للمستثمرين.