مستشارو هيئة أسواق المال يعقدون اجتماعاً مع الشركات المؤهلة لمزايدة بورصة الكويت

هيئة أسواق المال

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:32 05/06/2018 حدث بتاريخ: 13:52 06/06/2018

عقد مستشارو هيئة أسواق المال، شركة كامكو للاستثمار والمجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات، بصفتهما مستشار عملية المزايدة على حصة من أسهم رأس مال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، اجتماعاً يوم الاثنين الموافق 4 يونيو 2018 مع عدد من ممثلي الشركات المحلية المدرجة المؤهلة للمزايدة، من أجل تقديم شرحاً حول الإجراءات المتعلقة بعملية المزايدة.

وخلال الاجتماع، تم القاء نظرة عامة على معايير التأهيل الخاصة بالمشغلين العالميين، والجدول الزمني للعملية. كما تم خلال الاجتماع فتح باب النقاشات مع الحضور من الجهات التي أبدت رغبتها بالمشاركة في عملية المزايدة، حيث أجاب ممثلي مستشاري عملية المزايدة عن الاسئلة والاستفسارات التي طرحها الحضور حول تفاصيل عملية المزايدة.

ومن جهتهم، أكد ممثلي مستشاري عملية المزايدة، على أهمية هذا الاجتماع والأهداف المرجوة منه والمتمثلة في مناقشة استفسارات الشركات المحلية وتوفير المزيد من المعلومات والإيضاحات اللازمة والمتعلقة بهذه العملية. ويأتي هذا الاجتماع انطلاقاً من حرص هيئة أسواق المال على توفير كافة المعلومات اللازمة المتعلقة بعملية المزايدة، وتنفيذاً لمعايير الشفافية التي اتبعتها الهيئة منذ انطلاق المشروع.