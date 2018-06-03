بنك بوبيان يطلق بطاقات فيزا الائتمانية للشركات الصغيرة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:18 03/06/2018 حدث بتاريخ: 12:19 03/06/2018

وقع بنك بوبيان مع شركة فيزا العالمية اتفاقا خاصا يمنح عملاء البنك من اصحاب المشروعات الصغيرة فرصة الحصول على مزايا متعددة عند استخدامهم لبطاقة فيزا الائتمانية للشركات.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك عبدالله التويجري ان هذه الخطوة تأتى من خلال حرص البنك على دعم المشاريع الصغيرة للشباب الكويتي كما تأتى ضمن ما قام به مؤخرا من تأسيس وحدة خاصة بمصرفية الأعمال لتقديم مختلف الخدمات و المنتجات المميزة الخاصة بالشركات الصغيرة.

واضاف " تربطنا مع فيزا العالمية علاقة استراتيجية انعكست اثارها الايجابية على الخدمات والمنتجات التي نقدمها لعملائنا في مختلف القطاعات " مؤكدا ان المستقبل يحمل الكثير فيما يتعلق بتطور هذه العلاقة .

واوضح انه تم تصميم بطاقة فيزا الائتمانية لمصرفية الأعمال خصيصاً لتقدم لحاملي البطاقات مجموعة من المزايا والفوائد الاستثنائية والعديد من العروض والتجارب الفريدة من علامات تجارية رائدة.

وتتضمن خدمات فيزا للشركات أداة فيزا لإعداد التقارير المصرفية للأعمال Visa Business Reporting لمتابعة نفقات الشركة مع منح العملاء فرصة الدخول إلى 25 قاعة انتظار في العديد من المطارات في جميع أنحاء العالم.

كما يمنح برنامج DragonPass خصومات على مطاعم المطار وخصومات Agoda على الاف الفنادق في العالم ومجموعة فنادق Visa Luxury التي تضم أكثر من 900 مكان إقامة مرموق مع امتيازات Avis Car Rentalوالمساعدة الطبية والمساعدة أثناء السفر في خدمة بمستوى عالمي وخدمات مساعدة العملاء العالمية.

من ناحيته قال المدير الإقليمي لـ Visa في الكويت أميت فيجاي "إن التعاون مع البنوك لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق النمو والنجاح هو أولوية رئيسية بالنسبة لـ Visa.

وأضاف "ان بطاقة فيزا الائتمانية البلاتينية للأعمال تعد إضافةً مهمةً في قطاع الدفع الإلكتروني بدولة الكويت، ونعتقد أنها ستساعد على تسريع استخدام المدفوعات الإلكترونية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم أجندة التنويع التي تتبناها الحكومة الكويتية.

ونحن سعداء بأن يكون "بنك بوبيان" أول بنك في الكويت يقدم لعملائه بطاقة فيزا البلاتينية للأعمال التي تم تصميمهما خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتحل هذه البطاقة مشكلة حقيقية عبر إتاحة الفرصة أمام حامليها للتمييز بين نفقات الأعمال والنفقات الشخصية، بالإضافة إلى تقديم باقة من المزايا القيمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الدخول مجاناً إلى قاعات الضيافة في العديد من المطارات، وتأمين مجاني للحماية من مسئولية الاستخدام غير المرخص او إساءة الاستخدام، وتأمين السفر متعدد الرحلات مجاناً، بالإضافة إلى حماية المشتريات، وتمديد فترات الضمان".

** خدمات قطاع الاعمال المميزة

وكان بنك بوبيان قد طرح مجموعة من الحلول المصرفية المخصصة لقطاع الأعمال في ظل النمو الكبير لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت بهدف تشجيع المزيد من الشباب الكويتي على الاقبال على هذه النوعية من المشروعات في مختلف المجالات.

واوضح التويجري الى ان الخدمات المصرفية لقطاع الاعمال مصممة لتكون حلولا مصرفية ذكية تفهم احتياجات هذه المشروعات وتقدم مجموعة متنوعة من المزايا الاستثنائية التي تتيح إدارة العديد من المعاملات المصرفية بسلاسة وسهولة مع مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية سهلة الاستخدام والمتاحة على مدار الساعة.

وتتيح خدمات بوبيان المصرفية لقطاع الاعمال إدارة حسابات الشركة ، وتقديم الطلبات، والاطلاع على الأرصدة، والحصول على تفاصيل الحساب، وتنفيذ العديد من الخدمات الأخرى عبر الإنترنت مثل تحويل رواتب الموظفين و خدمات التحويل المحلية و الدولية وطلب دفاتر الشيكات وشهادات التدقيق و الاطلاع على تفاصيل جميع الحسابات وطباعة وتحميل كشوفات الحسابات وخدمة الإيداع وغيرها .

كما تتضمن خدمة تحويل رواتب الموظفين وغيرها من الحوافز بسرعة وسهولة عبر الإنترنت الى جانب اجهزة نقاط البيع التي تسهل عملية البيع في الشركات وتجعلها أكثر سلاسة وأمانًا مع توافر كل امتيازاتها ، كما يمنح بوبيان ايضا لقطاع الاعمال مزايا بوابة الدفع المصممة للشركات وتجار التجزئة والتي تمكنهم من إدارة المعاملات التجارية عبر الإنترنت .

كما تتضمن الخدمات أيضا خدمة البوك للدفع عبر الموبايل من بنك بوبيان لمشتركيها من جميع فئات المستهلكين والتجار بالقيام بعمليات الدفع وتلقي المدفوعات باستخدام مختلف حسابات البوك. ويمكن لمشترك خدمة البوك من بوبيان أيضًا إجراء تحويلات بين حساب البوك وحسابه المصرفي المرتبط بحساب البوك.