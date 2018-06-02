"شرق فنجر": السوق الكويتي من أفضل الأسواق في "الشركات الرقمية الناشئة"

المطوع والصباح

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:54 02/06/2018 حدث بتاريخ: 13:54 02/06/2018

شدد المدير الشريك لشركة شرق فنجر عبدالرزاق المطوع أن السوق الكويتي يعتبر من أفضل الأسواق الإقليمية في مجال الشركات الرقمية الناشئة، لافتا الى أن استثمارات الشركة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي من باب الإيمان بدعم الشباب الكويتي لتحقيق طموحاته ودعمه للوصول الى الانتشار والنجاح.

وقال المطوع في تصريح صحفي اليوم أن ”شرق فنجر“ من أوائل الشركات الكويتية المستثمرة في القطاع الرقمي في الكويت بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، مشيرا الى أن الشركة تستثمر في تطوير التطبيقات الالكترونية ذات القيمة المضافة، والعمل على تطويرها وتقديم الدعم الإداري والمالي لها و قد تم الاستثمار بالقطاع العقار و القطاع اللوجستك.

من جهته، بين المدير الشريك حمود الصباح المدير أن مجال التطبيقات الرقمية في المنطقة، والكويت تحديدا، جذب العديد من رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية بعد اثبات قطاع المشروعات الصغيره قوته بالكويت، مما يؤكد أن هناك ثقة في بيئة الشركات الناشئة ومشاريعها والخدمات التي تقدمها.

وأشار الصباح الى أن ”شرق فنجر“ تسعى للاستثمار في مزيد من التطبيقات الرقمية الكويتية خلال الفترة المقبلة وفق استراتيجية ورؤية تقوم على تحقيق النجاح المشترك وتحويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الرقمية الى مشاريع كبرى ناجحه.