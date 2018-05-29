بنك الكويت المركزي يزود البنوك بأوراق نقدية جديدة بمناسبة عيد الفطر

بنك الكويت المركزي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:44 29/05/2018 حدث بتاريخ: 13:50 29/05/2018

أعلن بنك الكويت المركزي الانتهاء من عملية تزويد جميع البنوك المحلية بأوراق جديدة من النقد الكويتي بمختلف الفئات وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من النقد الجديد بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.

وأوضح البنك أنه على الراغبين في الحصول على أوراق جديدة من النقد الكويتي مراجعة فروعهم المصرفية خلال ساعات العمل الرسمية.

وإذ يهنئ بنك الكويت المركزي كافة المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة فإنه يدعو الله أن يعيدها على دولة الكويت وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.